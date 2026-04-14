快訊

白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經「清水米糕店」老板娘感動落淚

獨／又是約雇人員！南市經發局承辦人為光電業者圖利購電費涉貪遭訴

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

聽新聞
0:00 / 0:00

影／白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經清水米糕店老板娘感動落淚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經廟宇等地，今天早上清水警分局與烏日警分局交接護轎。圖／民眾提供
白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經廟宇等地，今天早上清水警分局與烏日警分局交接護轎。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香隊伍昨天下午到台中市清水區，在台中市清水區笠毅公司駐駕，今天凌晨2點起駕。 繞經清水廟宇、米糕店和餐廳等地，其中米糕店是首次停駕，老板娘興奮感動落淚；媽祖鑾轎今天早上5點多抵達沙鹿區與烏日區交界，清水警分局交接給烏日分局，完成去程護轎任務。

白沙屯媽祖鑾轎昨天駐駕笠毅公司，這是白沙屯媽祖進香第3次駐駕該公司，鑾轎也曾停駕公司2次，地方人士說，白沙屯媽祖和這家公司很有緣，昨晚到今天凌晨都有信徒到公司拜媽祖。

今天凌晨2點起駕後，媽祖鑾轎行經多地，在朝興宮等廟宇和福宴國際創意美食短暫停駕，也首次停駕清水正牌米糕莊，老板娘感動落淚，雙手合什向媽祖感謝。

白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經米糕店等地。圖／民眾提供
白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經米糕店等地。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經廟宇等地。圖／民眾提供
白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經廟宇等地。圖／民眾提供

媽祖 白沙屯 清水區 白沙屯媽祖

延伸閱讀

四媽會 白沙屯媽停駕鎮瀾宮

白沙屯媽祖進香湧人潮 車違停路中恐吃千元罰單

連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

白沙屯媽停駕鎮瀾宮 山海交會「姐妹情」罕見四媽會

相關新聞

影／白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經清水米糕店老板娘感動落淚

白沙屯媽祖進香隊伍昨天下午到台中市清水區，在台中市清水區笠毅公司駐駕，今天凌晨2點起駕。 繞經清水廟宇、米糕店和餐廳等地，其中米糕店是首次停駕，老板娘興奮感動落淚；媽祖鑾轎今天早上5點多抵達沙鹿區與烏日區交界，清水警分局交接給烏日分局，完成去程護轎任務。

四媽會 白沙屯媽停駕鎮瀾宮

白沙屯媽祖進香首日「粉紅超跑」昨上午十時許，再度進駐大甲鎮瀾宮停駕休息，廟埕擠滿信眾，狂喊「媽祖我愛您！」搶看「雙媽會」。白沙屯媽祖近十年有五度進入鎮瀾宮，近四年更連續停駕、甚至高規格駐駕過夜，顯示「雙媽」互動升溫。

白沙屯媽祖起駕 蔣萬安曝太座是香燈腳...原來三寶也這樣長大

重要宗教盛事白沙屯媽祖遶境，台北市長蔣萬安昨晚也受邀參加起駕儀式。蔣今天在臉書表示，昨晚，他到苗栗參與恭送白沙屯媽祖起駕儀式。現場聚集46萬名香燈腳，帶著最虔誠的心踏上這段路程，「台灣傳統信仰的強大凝聚力，讓我深受感動。」

連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

白沙屯媽祖進香首日「粉紅超跑」就進駐大甲鎮瀾宮停駕休息，宮廟內外、廟埕一時擠滿信眾，狂喊「媽祖我愛您！」細數白沙屯媽祖近7年有5度進入鎮瀾宮，且4年連續停駕、甚至高規格駐駕過夜，顯示「雙媽」互動明顯升溫。

彰化站驚傳「香燈腳遭列車擦撞拖移」 台鐵緊急協助叫救護

台鐵彰化站今中午驚傳出，一名欲參加白沙屯媽祖進香活動的香燈腳，疑似過於靠近列車，導致背包或衣物遭台鐵列車勾到，整個人倒臥在月台間隙與列車間，現場旅客一度以為發生落軌意外。對此，台鐵公司表示，該旅客稱疲勞過度暈眩，才會傾倒向列車並倒在月台，拒絕送醫已自行離開。

妻為癌夫求白沙屯媽祖 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞都不見了

苗栗白沙屯拱天宮媽祖年度進香盛事，於4月12日深夜23時55分正式起駕，展開為期8天7夜的徒步進香。今年香燈腳報名人數突破46萬人，再創歷史新高，場面盛大。而在浩浩蕩蕩的人潮中，一段關於抗癌與信仰的真實故事，也感動無數信眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。