影／白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經清水米糕店老板娘感動落淚

白沙屯媽祖進香隊伍昨天下午到台中市清水區，在台中市清水區笠毅公司駐駕，今天凌晨2點起駕。 繞經清水廟宇、米糕店和餐廳等地，其中米糕店是首次停駕，老板娘興奮感動落淚；媽祖鑾轎今天早上5點多抵達沙鹿區與烏日區交界，清水警分局交接給烏日分局，完成去程護轎任務。

白沙屯媽祖鑾轎昨天駐駕笠毅公司，這是白沙屯媽祖進香第3次駐駕該公司，鑾轎也曾停駕公司2次，地方人士說，白沙屯媽祖和這家公司很有緣，昨晚到今天凌晨都有信徒到公司拜媽祖。

今天凌晨2點起駕後，媽祖鑾轎行經多地，在朝興宮等廟宇和福宴國際創意美食短暫停駕，也首次停駕清水正牌米糕莊，老板娘感動落淚，雙手合什向媽祖感謝。

白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經米糕店等地。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香今天凌晨在台中市清水區起駕後，繞經廟宇等地。圖／民眾提供