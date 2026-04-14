一堆人只想拿結緣品！他嘆白沙屯媽進香變「商業化」 網勸：堅持初心

白沙屯媽祖徒步進香是台灣特有的宗教活動，每年總是吸引眾多信徒參與。一名跟著白沙屯媽祖走了快10年的網友發文，表示過去總很期待進香，但近期觀察到進香活動變得越來越「商業化」，加上很多民眾是為了結緣品而來，讓他很不習慣。對此，許多網友建議他不要忘記初心，心跟隨著媽祖最為重要。

一名網友在Threads發文，表示他是跟白沙屯媽祖走了快10年的信眾，過去總是很期待參加的進香活動，今年卻很猶豫，原因是他覺得此活動變得越來越商業化了，與大甲媽祖有過之而無不及，不太喜歡廟方的操作。

原PO還提到，過往一起走的香燈腳都抱著一顆虔誠的心，但近年有很多人都是為了結緣品才參加徒步，甚至還有人用搶的，讓他非常不習慣，於是請教網友：「我該不該走呢？」

此文一出，不少網友鼓勵原PO，認為要堅持初心，不要被身旁的人所影響，「別人的行為與你無關」，重點是「走自己的路」、拿自己需要的結緣品就好，只要心跟著媽祖一步一步走，就能得到體會。

更有一位跟著徒步7年的網友提到，在跟隨媽祖的路途中，雖然常常因為素食有限而餓肚子，但觀察身旁的人事物，總是會看到一段段感人的故事，同時也勸原PO「進香是走自己的心態，報願不能報怨」。

也有網友針對「商業化」提出見解，他認為白沙屯比大甲媽祖問題還要多。因為大甲雖然商業，但是官方授權，「反而沒有失控」；反觀白沙屯一堆私人攤販，還出現許多「勇」字的周邊，因為官方沒註冊無法管。另外隊伍的頭旗、轎班等等名單都有收錢登記，但並沒有組織在管，顯得特別混亂。

此次白沙屯進香也陸續出現交通與秩序問題，有在地人看不下去接連亂象，直接點名「惹事、吵架、搶結緣品」的參與者「真的不要再來了」。