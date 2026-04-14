根本時尚轎主！山邊媽的大紅神衣…神明決定的一朵慈悲玫瑰花

台灣宗教界的兩大天后再度於大甲交會！4月13(昨)日上午白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎停駕大甲鎮瀾宮，不只往年白沙屯媽、山邊媽、大甲媽「三媽會」，今年因白沙屯新增「爐主媽」隨轎，形成歷史罕見的「四媽會」，神氣加倍。

其中，山邊媽因為每年都換穿漂亮神衣，還被信徒稱為「時尚轎主」，至於山邊媽出巡的神衣到底怎麼決定的？山邊媽祖宮董事長陳文明給了答案。

山邊媽祖宮臉書分享，山邊媽每年出巡穿的神衣，都是媽祖自己決定的，在進香開爐後的一個月內，董事長會擲筊請示來年神衣的款式與方向，並經過半年的長時間反覆製作。當單色神衣完成後，會再指定一對常董夫妻，進行後續藝術加工，讓神衣不再只是「顏色」，而是一種「層次」。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖昨日停駕台中大甲鎮瀾宮，四媽會盛況空前，吸引大批信眾湧入。中央社

陳文明指出，今年媽祖大紅色神衣的設計靈感，來自士林官邸的玫瑰花，山邊媽祖宮團隊之前曾到士林官邸拍攝玫瑰花展，紀錄近百朵盛開的玫瑰花，並逐一分組編號。之後再向媽祖請示神衣配色，由這些玫瑰花圖片中，不斷擲筊，得到最後答案。

陳文明說，今年山邊媽神衣，紅色為主，黃色白色為輔，交織出一朵層次分明的玫瑰。金黃色的衣裳為花瓣，搭配紅色為花蕊外顯而奔放，白色為花心純淨而內斂。三種色彩交融，如同信仰中的慈悲、光明與清淨，共同構成今年山邊媽祖神衣的靈魂。「這不只是一件衣服。而是一朵，被請示出來的玫瑰。」

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