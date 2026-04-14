四媽會 白沙屯媽停駕鎮瀾宮

白沙屯媽祖進香首日「粉紅超跑」昨上午十時許，再度進駐大甲鎮瀾宮停駕休息，廟埕擠滿信眾，狂喊「媽祖我愛您！」搶看「雙媽會」。白沙屯媽祖近十年有五度進入鎮瀾宮，近四年更連續停駕、甚至高規格駐駕過夜，顯示「雙媽」互動升溫。

台灣宗教界的兩大天后昨再度於大甲交會，萬眾期盼下「粉紅超跑」鑾轎上午十時許衝進大甲鎮瀾宮停駕。此次有爐主媽隨行，形成首見的白沙屯媽、大甲媽、山邊媽與爐主媽的「四媽會」神氣加倍。

鑾轎停駕後，現場擠進大批香燈腳，鎮瀾宮廟內外、廣場水洩不通，大甲鎮瀾宮董事長顏清標率理監事迎拜白沙屯媽祖。拱天宮主委洪文華說，從前晚起駕到昨天上午都沒休息，「媽祖說要到鎮瀾宮休息一下。」

白沙屯媽、大甲媽在二○○四年在沙鹿前鎮長蘇麗華家，上演首度雙媽會，轟動一時。隔年雙媽在彰化田尾巧遇，二○○六年白沙屯媽祖進香回程，首度在鎮瀾宮駐駕。信徒估計，雙媽會在進香路途共上演六次，盡管大甲媽路程固定，但白沙屯媽路徑隨興，碰得上實屬難能可貴。

近十年來，白沙屯媽祖到鎮瀾宮漸成慣例，二○一七年與二○二○年暫停駕，隔三年，從二○二三年到今年，連四年不是駐駕過夜就是停駕鎮瀾宮，信徒說「雙媽感情越來越好！」

大甲警方今年特別申請「無人機警察隊」即時監控進香隊伍的人車動態，一旦發現有擁擠或突發狀況，指揮中心會立即調度警力疏導；交通警察大隊另支援重機，在重要路口執行「彈性交通疏導」讓隨興所至的白沙屯媽隊伍，暢行無阻。