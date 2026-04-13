白沙屯媽祖起駕 蔣萬安曝太座是香燈腳...原來三寶也這樣長大

重要宗教盛事白沙屯媽祖遶境，台北市長蔣萬安昨晚也受邀參加起駕儀式。蔣今天在臉書表示，昨晚，他到苗栗參與恭送白沙屯媽祖起駕儀式。現場聚集46萬名香燈腳，帶著最虔誠的心踏上這段路程，「台灣傳統信仰的強大凝聚力，讓我深受感動。」

蔣萬安在臉書透露，記得三寶剛出生時，他在三寶的枕頭下放了媽祖的壓轎金，祈求孩子平安健康長大；轉眼三年過去，三寶健康活潑，他和太太心中滿是感謝，感念媽祖的庇佑。

蔣說，去年，太太也成為香燈腳，與許多信眾結緣；今年，他來到苗栗拱天宮參與登轎、起駕儀式，感受這份信仰的力量。誠心祈願風調雨順、國泰民安，也祝福媽祖遶境順利，一路平安圓滿。

北市長蔣萬安昨晚受邀參加起駕儀式。蔣今天在臉書表示，昨晚，他到苗栗參與恭送白沙屯媽祖起駕儀式。「台灣傳統信仰的強大凝聚力，讓我深受感動。」圖／引用自蔣萬安臉書

北市長蔣萬安昨晚受邀參加起駕儀式。蔣今天在臉書表示，昨晚到苗栗參與恭送白沙屯媽祖起駕儀式，「台灣傳統信仰的強大凝聚力，讓我深受感動。」圖／引用自蔣萬安臉書