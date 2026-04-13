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白沙屯媽祖進香湧人潮 車違停路中恐吃千元罰單
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天上午進台中市，有信徒為追媽祖，車輛違規停放路中央，警方依道路交通管理處罰條例開單，最高可罰新台幣1200元。
徒步往北港朝天宮進香隊伍上午進台中大甲區，信眾們圍繞媽祖鑾轎，周邊道路擠得水洩不通。台中市政府警察局大甲分局出動近100名警力，透過科技維安、機動部署。
媽祖鑾轎下午進清水區，清水分局動員警力及民力約115人次彈性交通管制。媽祖鑾轎所到之處，信徒爭相排隊躦轎底，而接近下午4時30分，媽祖鑾轎駐駕位於清水的笠毅工業股份有限公司，預計明天凌晨2時起駕。
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