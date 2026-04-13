白沙屯媽祖進香湧人潮 車違停路中恐吃千元罰單

台鐵彰化站今中午驚傳出，一名欲參加白沙屯媽祖進香活動的香燈腳，疑似過於靠近列車，導致背包或衣物遭台鐵列車勾到，整個人倒臥在月台間隙與列車間，現場旅客一度以為發生落軌意外。對此，台鐵公司表示，該旅客稱疲勞過度暈眩，才會傾倒向列車並倒在月台，拒絕送醫已自行離開。

2026-04-13 17:23