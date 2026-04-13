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連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

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連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
白沙屯媽祖連續四年駐駕過夜或停駕鎮瀾宮，媽祖信徒於是解釋「雙媽感情越來越好了！」記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖連續四年駐駕過夜或停駕鎮瀾宮，媽祖信徒於是解釋「雙媽感情越來越好了！」記者游振昇／攝影

白沙屯媽祖進香首日「粉紅超跑」就進駐大甲鎮瀾宮停駕休息，宮廟內外、廟埕一時擠滿信眾，狂喊「媽祖我愛您！」細數白沙屯媽祖近7年有5度進入鎮瀾宮，且4年連續停駕、甚至高規格駐駕過夜，顯示「雙媽」互動明顯升溫。

台灣宗教界的兩大天后再度於大甲交會！萬眾期盼下，「粉紅超跑」鑾轎上午十時許衝進大甲鎮瀾宮停駕，鑾轎停駕後，現場擠進大批香燈腳，鎮瀾宮廟內外、廣場水洩不通。拱天宮主委洪文華說，從昨晚起駕到昨天上午都沒休息，「媽祖說要到鎮瀾宮休息一下。」

細數「雙媽會」白沙屯媽、大甲媽2004年在沙鹿前鎮長蘇麗華家，上演首度雙媽會，場面令信徒感動、熱淚盈眶，轟動一時。隔年雙媽在彰化田尾巧遇，2006年白沙屯媽祖進香回程，首度在鎮瀾宮駐駕。信徒估計，雙媽會在進香路途上演6次，盡管大甲媽路程固定，但白沙屯媽路徑隨興，很難預期是否碰得上，因此，相逢之際總讓信徒津津樂道。

近10年來，白沙屯媽祖到鎮瀾宮漸成慣例，2017年回程停駕到2020年去程暫停駕，還是零星發生，其間隔兩年沒到鎮瀾宮。但，從2023年到今年連四年白沙屯媽祖進香行程，不是高規格駐駕過夜，就是停駕鎮瀾宮，於是信徒解釋「雙媽感情越來越好！」

媽祖 拱天宮 大甲媽 白沙屯媽祖

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