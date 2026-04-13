彰化站驚傳「香燈腳遭列車擦撞拖移」 台鐵緊急協助叫救護

台鐵彰化站今中午驚傳出，一名欲參加白沙屯媽祖進香活動的香燈腳，疑似過於靠近列車，導致背包或衣物遭台鐵列車勾到，整個人倒臥在月台間隙與列車間，現場旅客一度以為發生落軌意外。對此，台鐵公司表示，該旅客稱疲勞過度暈眩，才會傾倒向列車並倒在月台，拒絕送醫已自行離開。

今天中午台鐵彰化站一列2521次區間車驚傳發生擦撞乘客事件，根據臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」及「來談鐵路」表示，一名參與白沙屯媽祖進香的香燈腳男子，在列車起步時過於靠近列車，疑似背包或衣物遭車體勾到，整個人先被拖行，之後倒臥在月台間隙及列車間，現場旅客一度以為發生落軌意外。

粉專指出，目擊旅客表示，事發當下男子突然被列車帶走並倒地，自己也嚇到大聲尖叫，由於距離較遠來不及協助，所幸現場2名男子即刻上前協助該香燈腳脫困，列車長第一時間奔向現場，台鐵工作人員同步通報處理，緊急應變迅速。

對此，台鐵說明，今天中午12時32分，彰化站2股道執行2521次到站清車完畢，進行編組調移行進中，忽有一位旅客往列車方向傾倒遭擦撞倒於月台上，車長即刻以行調電話呼喊停車，車站同仁同時上前關懷旅客及通知119救護；據旅客自述因疲勞過度而暈眩，並拒絕送醫自行離開。