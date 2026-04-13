影／白沙屯媽祖駐駕台中笠毅公司 明清晨2點起駕

苗栗白沙屯拱天宮媽祖年度進香盛事，於4月12日深夜23時55分正式起駕，展開為期8天7夜的徒步進香。今年香燈腳報名人數突破46萬人，再創歷史新高，場面盛大。而在浩浩蕩蕩的人潮中，一段關於抗癌與信仰的真實故事，也感動無數信眾。

2026-04-13 16:45