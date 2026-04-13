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影／白沙屯媽祖駐駕台中笠毅公司 明清晨2點起駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖今天駐駕台中笠毅公司，明天清晨2點起駕。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天駐駕台中笠毅公司，明天清晨2點起駕。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香隊伍今天下午到台中市清水區後，先在清水警分局三田派出所前短暫停駕，隨後到台中市清水區笠毅公司駐駕，明天清晨2點起駕。

白沙屯媽祖鑾轎今天下午在三田派出所停駕時，許多信徒等候鑽轎底，鑾轎再往前行走，停在清水區笠毅公司後駐駕，明天早上2點起駕；據了解，白沙屯媽祖已多年進香經過該公司停駐，第一年駐駕時老板還不在公司，接到通知才知情。

白沙屯媽祖今天駐駕台中笠毅公司，明天清晨2點起駕。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天駐駕台中笠毅公司，明天清晨2點起駕。圖／民眾提供

媽祖 清水區 白沙屯媽祖

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