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白沙屯媽祖鑾轎抵台中清水 警助腳傷香燈腳搭車回北部
白沙屯媽祖進香活動今天在台中行腳，鑾轎今天下午3時抵達大甲溪橋南端進入清水區，沿途吸引大批香燈腳及信眾隨行；黃姓香燈腳帶一名幼童參加，因腳受傷想搭遊覽車返回北部，但沒搭到車，交接時向清水警分局鄭鴻文及督察組長黃嘉承求助，由警員楊家豪協助接送至大甲火車站，順利搭車回北部。
清水警分局長鄭鴻文今天率員警接續安全維護勤務，投入交通疏導與秩序維護工作。這次進香路線可能行經清水、沙鹿區域，警方動員警力及民力約115人次，依鑾轎行進路線、人潮密集程度及車流狀況，機動調整交通管制措施，採取彈性車道管制，確保道路順暢與民眾安全。
清水警分局表示，今年隨香人潮明顯增加，沿途擠滿追隨媽祖腳步的信眾，場面盛大。分局長鄭鴻文提醒，民眾參與進香活動時，務必留意自身隨身財物，避免因人潮擁擠而遺失。
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