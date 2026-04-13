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妻為癌夫求白沙屯媽祖 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞都不見了

聯合新聞網／ 綜合報導
女信眾為了罹患鼻咽癌的丈夫，向媽祖祈求庇佑，事後再檢查得知癌細胞都不見了，讓她相當激動感謝媽祖的慈悲。 中央社
女信眾為了罹患鼻咽癌的丈夫，向媽祖祈求庇佑，事後再檢查得知癌細胞都不見了，讓她相當激動感謝媽祖的慈悲。 中央社

苗栗白沙屯拱天宮媽祖年度進香盛事，於4月12日深夜23時55分正式起駕，展開為期8天7夜的徒步進香。今年香燈腳報名人數突破46萬人，再創歷史新高，場面盛大。而在浩浩蕩蕩的人潮中，一段關於抗癌與信仰的真實故事，也感動無數信眾。

YouTube頻道《白沙屯媽祖網路電視台》分享，一名女信眾回憶，丈夫於2025年11月確診鼻咽癌三期，突如其來的消息讓全家陷入恐慌與無助。面對未知的病情與治療壓力，她在徬徨之際前往拱天宮，誠心向媽祖祈求，希望能讓丈夫「大病化小病，小病化無病」。

當時她順利獲得媽祖賜下聖筊，並被允許帶回供桌上的茶水給丈夫服用。這份象徵庇佑的回應，讓她當場情緒潰堤。她坦言，並非因為願望被答應而落淚，而是深刻感受到媽祖毫無保留的慈悲與疼惜，那種不求回報、主動伸出援手的力量，讓她感動到無法自已。

之後，丈夫開始接受一連串檢查與治療。她表示，整個療程比預期順利許多，不僅病情沒有惡化，甚至從一度被評估可能惡化的狀況，最終穩定維持在三期。更令人欣慰的是，治療過程中丈夫並未承受過多痛苦，讓家人倍感安慰。

奇蹟般的轉變發生在今年3月。經過追蹤檢查後，醫療報告顯示丈夫體內已完全找不到癌細胞，這樣的結果讓全家又驚又喜。從最初的絕望，到如今的重生，這段歷程讓他們深刻體會到希望的可貴。

女信眾表示，這一路走來，除了感謝醫療團隊的專業與努力，更由衷感謝媽祖的庇佑。不僅守護丈夫的身體，也撫慰了家人在漫長抗癌過程中的焦慮與不安。對她而言，媽祖早已不只是信仰，更像是在黑暗中引領方向的光。

隨著今年進香隊伍啟程，她也再次踏上隨香之路，用行動表達內心的感謝。她動情地說：「我真的很愛媽祖，這份感動到現在都還說不完。」同時也希望透過自身經歷，鼓勵更多正處低潮或病痛中的人，在最困難的時刻，依然相信會有溫暖的力量陪伴，帶領大家走過最艱難的一段路。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白沙屯媽祖

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