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白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾 轎班大哥摔倒網友驚：3女神力量太大
粉紅超跑今天搭載三尊媽祖進香到大甲突鎮瀾宮前，鑾轎突然甩尾衝向鎮瀾宮促成「四媽會」，但鑾轎大動作讓一名轎班人員摔倒，立即被一旁信眾扶起，網友看到影片說，今年是三媽合轎，動力超強。
白沙屯媽祖進香隊伍今天上午抵達台中市大甲區，在市區徒步後鑾轎走向文昌國小，讓小學生們鑽轎底後再往市區前進；許多香燈腳聽說粉紅超跑會到大甲鎮瀾宮，出現史上首見的四媽會，許多人早已到鎮瀾宮等候，廟內外擠滿人潮。
上午10點多，粉紅超跑抵達鎮瀾宮前蔣公路，鑾轎突然加速並大甩尾，一名鑾轎後方轎班人員不慎摔倒，驚險畫面讓正在觀看直播的網友嚇一跳。
畫面也被傳到網路Threads，許多網友說「三位女神的力量太大了，一個甩尾」關心問「轎班大哥還好嗎？」也有網友說「剛看到轎班大哥每個都扛得超吃力」、「摔好大力！嚇到」。
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