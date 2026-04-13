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帶參選人拜白沙屯媽祖被視為藍營「母雞」？ 盧秀燕：媽祖慈悲保佑
台中市長盧秀燕昨晚帶著多位藍營縣市長參選人參加白沙屯媽祖起駕儀式，被外界認為有政治意涵，且是各參選人的「母雞」。她上午受訪時說，很多參選人都到了，她心想媽祖慈悲、靈驗，看到大家的誠心，尤其三更半夜到，配合媽祖上轎出發的，媽祖一定會保佑大家能夠高票當選、心想事成。
盧秀燕說，各個媽祖廟都非常的靈驗，包括白沙屯廟，這麼多年來她都會去參拜，尤其每年起駕的時間和大甲鎮瀾宮一樣，都是子時深夜起駕。因此，她昨天也去了。
她說，這次有很多的縣市長參選人、議員候選人、里長候選人也到了。她想，媽祖慈悲、靈驗，看到大家的誠心，尤其三更半夜到的、配合媽祖子時上轎出發的，媽祖一定會保佑大家能夠高票當選，心想事成。
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