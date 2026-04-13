聽新聞
0:00 / 0:00
起駕時間久 拱天宮：首次3尊媽祖入轎沒經驗
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香今天凌晨起駕時間較久，有信徒質疑因政治人物致詞。拱天宮主委洪文華表示，首次3尊媽祖進香，轎內擺放位置不同，沒經驗耗時久。
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香今天凌晨起駕，今年加入爐主媽同行，「粉紅超跑」鑾轎內3尊媽祖引領逾46萬名「香燈腳」，展開8天7夜充滿未知與挑戰的進香路。
國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人則與藍營多名縣市長、立委民代參與登轎儀式。有民眾、香燈腳質疑，今年媽祖起駕的時間有點久，質疑是太多的政治人物致詞，導致時間延後。
對此，洪文華今天在鎮瀾宮接受媒體聯訪，他表示，因爐主媽第一次參加進香，這次有3尊媽祖要參加進香，媽祖神尊在鑾轎內要固定妥當，鑾轎才能出發，因為第一次沒有經驗，時間拖比較久，不是因為政治人物致詞因素，日後會改進。
編輯推薦
🟠整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握
🟠2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追
🟠白沙屯媽祖進香靠什麼GPS定位？不是放粉紅超跑裡 原理曝光太感人
🟠「以前很歡迎」白沙屯媽祖進香爆亂象 在地崩潰點名3類人：拜託別來
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。