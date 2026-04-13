白沙屯媽祖進香疏運破12萬人 交通部：較去年增加四成

台中市長盧秀燕昨晚帶著多位藍營縣市長參選人參加白沙屯媽祖起駕儀式，被外界認為有政治意涵，且是各參選人的「母雞」。她上午受訪時說，很多參選人都到了，她心想媽祖慈悲、靈驗，看到大家的誠心，尤其三更半夜到，配合媽祖上轎出發的，媽祖一定會保佑大家能夠高票當選、心想事成。

2026-04-13 12:57