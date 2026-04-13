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白沙屯媽進香首度在去程第一天停駕大甲鎮瀾宮 提前「雙媽會」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「粉紅超跑」今天進香第一天，進香團隨著媽祖婆腳步，一路南下，上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮，這也是歷史首次於進香去程在鎮瀾宮停駕休息紀錄。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」今天進香第一天，進香團隨著媽祖婆腳步，一路南下，上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮，這也是歷史首次於進香去程在鎮瀾宮停駕休息紀錄。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖今年8天7夜徒步進香之旅第一天，進香團隨著媽祖腳步，頂著大太陽一路南下，上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮，這也是歷史上首次於進香去程在鎮瀾宮停駕休息紀錄，提前促成「雙媽會」。

白沙屯媽祖今年徒步進香之旅，創46萬4588人報名香燈腳創新高；首次開啟「爐主媽」也登轎、三尊媽祖同行進香新篇章；加上今年回程與大甲媽去程撞期，有可能於彰化縣境再度「雙媽會」，百萬信眾都在關注。

上午10點50分左右，「粉紅超跑」停駕大甲鎮瀾宮，預計下午2點起駕。白沙屯馬媽祖網路電視台長駱調彬說，查找往年進香紀錄，這是歷史上，白沙屯媽祖第一次於進香去程首日在鎮瀾宮停駕休息，而且也是首次「爐主媽」同行進香的第一次紀錄。

至於「雙媽會」第一次始於2004年在台中沙鹿，隔年再度於彰化縣田尾鄉「巧遇」大甲媽，2006年回程時，則是首度選擇在鎮瀾宮駐駕過夜，再次讓信眾感動萬分。

之後，2013年、2015年、2016年、2020年白沙屯媽回程路過大甲地區都沒有進入鎮瀾宮「行轎」致意，2017年、2020年回程則有停駕鎮瀾宮紀錄。

百年來雙媽會僅6次，信眾認為主要是大甲媽遶境行程與路線事先排定，全程9天8夜，目的地嘉義新港奉天宮，而白沙屯媽祖到雲林北港朝天宮進香，期程都是擲筊向媽祖請示，沿途路線、行止不定，雙媽會必須一定的機緣。

「粉紅超跑」今天上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮，再創新記錄，預計下午2點起駕。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」今天上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮，再創新記錄，預計下午2點起駕。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖首次於進香去程在鎮瀾宮停駕休息，這也是首次「爐主媽」同行進香的第一次記錄。圖／拱天宮提供
白沙屯媽祖首次於進香去程在鎮瀾宮停駕休息，這也是首次「爐主媽」同行進香的第一次記錄。圖／拱天宮提供

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