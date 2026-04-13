媽祖遶境帶動外送商機 一口吃食品銷量增11倍

白沙屯媽祖遶境昨晚起駕，根據外送平台觀察統計，遶境帶動外送買氣，最強應援是方便單手食用的一口吃花枝丸，銷量漲11倍，而清潔用品「乾洗髮」也增加3倍。

外送平台foodpanda 13日發布觀察2025年進香期間數據顯示，方便隨手拿取、食用的「一口吃花枝丸」銷量最高飆升11倍；因應遶境期間盥洗不便，能維持清潔體面的「乾洗髮」也意外成為銷量增長3倍的黑馬。

白沙屯媽祖遶境昨晚起駕，為跟上「粉紅超跑」高速且不定的行蹤，平台表示，信眾發展出追求效率、單手即食的「一口吃」補給商機，也間接推升外送的買氣，例如脆皮花枝丸銷量就飆漲11倍，因為方便邊走邊吃，又能快速補充熱量，讓信眾不用停下腳步就能光速充飽電，成為名副其實的行軍聖品。

平台也發現，在中部悶熱氣溫下，清涼仙草冰一碗下肚瞬間降溫，成為救命神物，銷量成長高達10倍。數據也顯示，遶境期間運動飲料訂單同期成長近4成；而信眾對於祭祀供品的挑選也極具巧思，象徵「大吉大利」的奇異果（吉利果）訂單竟飆3倍，顯示信眾在虔誠祈福之餘，更偏好透過諧音寓意將滿滿「福氣」吃進肚子裡。

此外，民間盛傳大甲媽祖出巡必降甘霖，被信眾尊稱為「雨水媽」，帶動雨具、雨衣等品項銷量穩定成長約1成。遶境期間由於盥洗設施供不應求，能維持體面的「乾洗髮」也意外成為銷量飆升3倍的黑馬，從諧音供品到機能物資，勾勒出信眾在追逐信仰之路上的進階生存法則。