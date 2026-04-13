「以前很歡迎」白沙屯媽祖進香爆亂象 在地崩潰點名3類人：拜託別來

苗栗白沙屯拱天宮媽祖13日凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香活動，今年報名人數突破46萬人再創新高，吸引大批香燈腳參與。不過隨著人潮湧入，也陸續出現交通與秩序問題，有在地人看不下去接連亂象，直接點名三種人「惹事、吵架、搶結緣品」的參與者，呼籲「真的不要再來了」。

一名在地網友於臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，過去原本非常歡迎各地信眾參與這項年度盛事，但近年卻出現部分參與者惹事生非、與人發生口角爭吵，甚至爭搶結緣品、影響動線等情況，讓他相當無奈。他指出，大量人潮也造成當地交通嚴重壅塞，居民出現「有家歸不得、車位停不了」等困擾，生活受到明顯影響。

貼文也提到，沿途有民眾為了領取點心與結緣品導致動線堵塞，甚至出現逆向穿越隊伍等情況，也有人隨意丟棄未食用完的餐食與物資，不僅浪費善意，也造成環境問題。他直言：「我尊重你們的熱情，但也請你們尊重我們居民的生活。」

相關貼文曝光後，引起不少網友共鳴，許多人留言表示「真的要尊重當地居民」、「我走在其中，真的也看不慣一堆人肖貪，什麼結緣品、點心都要搶」、「辛苦當地人了」、「真的很多人是為了搶結緣品而去的快閃族，就跟難民一樣在搶食，不吃就不要拿」、「今天凌晨還看到一個便當加四顆茶葉蛋直接放通霄火車站公共電話上，有夠沒水準」。

由於「粉紅超跑」進香路線沒有固定行程表，根據《科技玩家》整理，民眾若想了解進香內容或即時掌握隊伍目前位置，可透過直播觀看進香過程，也能利用手機GPS定位追蹤白沙屯媽祖的位置。