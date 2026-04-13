白沙屯媽停駕鎮瀾宮 山海交會「姐妹情」罕見四媽會

台灣宗教界的兩大天后再度於大甲交會！今日上午，白沙屯媽祖在萬眾期盼下，「粉紅超跑」鑾轎10時許正式衝進大甲鎮瀾宮停駕，形成罕見的「四媽會」神氣加倍。

白沙屯媽祖鑾轎自昨日深夜起駕後，馬不停蹄一路南巡。拱天宮主委洪文華表示，轎班與香燈腳昨晚至今未曾休息，節奏相當緊湊，「媽祖說休息一下！」瞬間點燃兩地媽祖廟長年累積的「姐妹情」。

鑾轎抵達時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤隨即現身，恭敬持香參拜，迎接白沙屯大媽、山邊媽以及今年首度一同登轎的「爐主媽」。

現場數萬名香燈腳與在地信徒情緒沸騰，「進喔！進喔！」的吶喊聲穿透廟堂，信眾狂喜高喊「媽祖我愛你」，場面震撼感人。

由於大批信徒湧入，導致鎮瀾宮周邊水洩不通，廟方人員頻頻呼籲信眾後退以維持秩序。白沙屯媽預計在鎮瀾宮停駕至下午2點，供信徒參拜。

在正殿熱鬧的會面背後，鎮瀾宮內極具傳奇色彩的「雙媽會」也成了信徒討論的話題。

回顧歷史，白沙屯媽與大甲媽最著名的交會是在2004年的「百年首見」，以及 2024 年罕見的「駐駕過夜」。兩大信仰體系，一邊講求隨興靈動，一邊強調嚴謹儀軌，每次交會都展現「海線一家親」。

往年兩廟相遇稱為「三媽會」（白沙屯大媽、山邊媽、大甲媽），今年因白沙屯新增「爐主媽」隨轎，形成歷史罕見的「四媽會」，神氣加倍。

值得注意的是，大甲鎮瀾宮遶境進香將於本月17日起駕前往新港。由於行程與路線有部分重疊，未來幾天雙方是否會在路途中再度上演「世紀巧遇」，已成為香燈腳與全台信徒熱議的焦點，午後2時鑼聲再起，這份山海交會的慈悲暖流，將繼續指引信眾向南挺進。