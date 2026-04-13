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雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

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白沙屯媽祖進香2人身體不適送醫 香燈腳自動後退讓路救護車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖進香今天到台中市大甲區，鑾轎停駕對面有女子急病，救護車送醫。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天到台中市大甲區，鑾轎停駕對面有女子急病，救護車送醫。記者游振昇／攝影

白沙屯媽祖進香今天首日到台中市大甲區，在永信藥品短暫停駕時，對面民宅正有一名女子急救需送醫，路面原本擠滿香燈腳，眾人聽到救護車鳴笛聲，立即散到二旁，幫救護車開通道。

另外，52歲張姓男子疑似香燈腳，今天徒步過程在苗栗現場昏倒，現場電擊上車後又轉為OHCA狀況，一路急救送通霄光田，再後轉大甲光田醫院急救，目前在加護病房。

白沙屯媽祖進香今天到台中市大甲區，鑾轎停駕對面有女子急病，救護車送醫。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天到台中市大甲區，鑾轎停駕對面有女子急病，救護車送醫。記者游振昇／攝影

身體 苗栗 白沙屯媽祖 香燈腳

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