聽新聞
0:00 / 0:00
影／雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊媽祖我愛你
白沙屯媽祖鑾轎今天抵達大甲鎮瀾宮前，信徒狂喜喊媽祖我愛你，鑾轎將停駕到中午2點。白沙屯媽祖鑾轎進到鎮瀾宮前，信徒大喊進喔，鑾轎暫停鎮瀾宮前，很多信徒參拜。
當鑾轎停駕後，由於現場擠進大批香燈腳，鎮瀾宮前廣場幾乎水洩不通，工作人員頻喊請戴家後退，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤也持香拜白沙屯媽祖。
大甲鎮瀾宮媽祖前往嘉義縣新港鄉奉天宮遶境，預定在本月17日出發，由於行程與路線有部分與白沙屯重疊，是否上演路上巧遇，值得觀察。
拱天宮主委洪文華說，昨晚起駕到現在都沒休息，媽祖說要到鎮瀾宮休息一下。
編輯推薦
🟠整理包／逾30萬香燈腳報名創紀錄！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 日程、儀式、禁忌一文掌握
🟠懶人卡／這次真的猜不透！白沙屯媽祖進香寫百年神蹟 歷史性右轉、驚奇故事感動回顧
🟠直播／「急行軍」白沙屯媽祖走到哪了？跟著香燈腳線上進香
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。