影／雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊媽祖我愛你

「媽祖的老朋友Toyota」！白沙屯媽祖今天凌晨0時50分深夜起駕，展開8天7夜進香之旅，首日「粉紅超跑」早上7時19分停駕位在苑裡鎮台1線旁的豐田汽車苑裡營業所，這是媽祖婆近年來11度在這裡停駕，讓香燈腳們均感驚奇，直呼「媽祖來看望老朋友保養廠」、「這間媽祖婆很愛」。

2026-04-13 09:45