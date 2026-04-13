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統一藝術加持《媽祖杯》限量上市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一集團旗下「玲廊滿藝」媒合，邀請台灣藝術家麗子Emily操刀推出限量《媽祖杯》。業者提供
統一集團旗下「玲廊滿藝」媒合，邀請台灣藝術家麗子Emily操刀推出限量《媽祖杯》。業者提供

台灣在地知名飲品「吳家紅茶冰」今年響應媽祖遶境盛事，透過統一集團旗下藝文品牌「玲廊滿藝」媒合，邀請台灣藝術家麗子Emily操刀，傾力推出限量《媽祖杯》。

本次企劃將傳統民間信仰、當代藝術設計與台灣飲品文化完美揉合，以「媽祖」結合「花卉」為主題，讓藝術走出畫廊，隨著民眾手中的茶飲融入大眾生活。這份跨界之作不僅展現了當代美學，更藉由每一口茶湯，向民眾傳遞「一口平安」的溫暖祝福與文化底蘊。

吳家紅茶冰推出限量聯名杯款，自上市以來便掀起市場熱議，吸引大批民眾爭相收藏。為深化與傳統信仰的趣味互動，「玲廊滿藝」特別以「聖杯」及「笑杯」為靈感，讓民眾在品味茶香之餘，也能體驗如親臨廟宇般的筊杯樂趣，掀起一波兼具文化深度與趣味的「保平安」消費熱潮。

藝術家麗子 Emily 以虔誠之心入畫，細膩描摹媽祖莊嚴慈悲的神韻。本次特別選用水彩渲染技法創作，賦予畫面靈動水潤的視覺質感，營造出寧靜祥和、和平慈愛的美學氛圍，讓傳統信仰信仰在藝術的筆觸下，展現出溫潤而療癒的人文力量。

「喝茶不只是日常消費，更是一種文化體驗」，透過與玲廊滿藝的合作，希望更多人能在手中的一杯茶裡，感受到台灣在地文化所承載的凝聚力與祝福。

隨著媽祖遶境盛事展開，限量《媽祖杯》將於全台門市同步限量推出。這不僅是一杯茶飲，更是一份隨身的平安守護，讓民眾在品味茶香的同時，帶回滿載神聖庇佑的藝術祝福，體驗溫潤的人文力量。

《<a href='/search/tagging/2/白沙屯媽祖' rel='白沙屯媽祖' data-rel='/2/105182' class='tag'><strong>白沙屯媽祖</strong></a>》以「花中之王」牡丹與「花相」芍藥入畫。業者提供
《白沙屯媽祖》以「花中之王」牡丹與「花相」芍藥入畫。業者提供

《媽祖杯》限量上市，藝術加持「媽祖賜福，一口平安」。業者提供
《媽祖杯》限量上市，藝術加持「媽祖賜福，一口平安」。業者提供

白沙屯媽祖

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