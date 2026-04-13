影／白沙屯媽祖停駕永信藥品 員工跪拜喊「媽祖我愛你」

白沙屯媽祖進香隊伍今天早上進入台中市，在大甲區永信藥品前短暫停轎，員工跪拜喊媽祖我愛你。
媽祖鑾轎在大甲市區經過時，短暫讓信眾鑽轎底，一名80多歲阿嬤說，她為孫子來向媽祖祈求保佑身體健康，自己無所求。
媽祖鑾轎進入市區後也轉向文昌國小，讓小學生鑽轎底。
白沙屯媽祖鑾轎今天抵達大甲鎮瀾宮前，信徒狂喜喊媽祖我愛你，鑾轎將停駕到中午2點。白沙屯媽祖鑾轎進到鎮瀾宮前，信徒大喊進喔，鑾轎暫停鎮瀾宮前，很多信徒參拜。
「媽祖的老朋友Toyota」！白沙屯媽祖今天凌晨0時50分深夜起駕，展開8天7夜進香之旅，首日「粉紅超跑」早上7時19分停駕位在苑裡鎮台1線旁的豐田汽車苑裡營業所，這是媽祖婆近年來11度在這裡停駕，讓香燈腳們均感驚奇，直呼「媽祖來看望老朋友保養廠」、「這間媽祖婆很愛」。
白沙屯媽祖昨晚起駕徒步往北港朝天宮進香，北港鎮民黃谷江、馬瑋伶、蔡嘉彰打造高7尺2、重達40公斤的超級大支香，組成「大支香聖香媽」進香軍團，將扛著大支香8天7夜全程隨香從白沙屯走回朝天宮，扛著巨香行走超吸睛，也被譽為最強大的香燈腳。
白沙屯媽祖進香隊伍今天早上進入台中市，在大甲區永信藥品前短暫停轎，員工跪拜喊媽祖我愛你。
白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局；台中市長盧秀燕要求警方和交通局擴大服務範圍，確保每位隨香信眾平安行走，警方已透過無人機警察隊協助空中監控進香隊伍動態。
「粉紅超跑」出發囉！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香於午夜舉行登轎儀式後，隨即於凌晨零時45分左右，在萬眾香燈腳聲聲齊喊「進喔！進喔！」高昂氣氛下正式啟程，進香團人車布滿台1線南、北雙向車道，一路簇擁媽祖婆出巡。
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