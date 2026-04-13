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「媽祖的老朋友Toyota」 白沙屯媽祖第11次停駕豐田汽車苑裡營業所
「媽祖的老朋友Toyota」！白沙屯媽祖今天凌晨0時50分深夜起駕，展開8天7夜進香之旅，首日「粉紅超跑」早上7時19分停駕位在苑裡鎮台1線旁的豐田汽車苑裡營業所，這是媽祖婆近年來11度在這裡停駕，讓香燈腳們均感驚奇，直呼「媽祖來看望老朋友保養廠」、「這間媽祖婆很愛」。
「粉紅超跑」今天凌晨00:49沖出拱天宮廟門，出發一路沿台1線南下，在通霄灣短暫停駕朝天宮6媽神壇後，整夜幾乎都沒休息，速度很快，早上7點多就已離開苗栗縣境，進入台中，目前已走到台中大甲市區經國路了。
TOYOTA苑裡營業所呂姓資深員工說，今天清晨4點左右，大多數同事就已自發性提早「上班」到公司，準備香案迎接媽祖到來，天亮後才7點多，「路過的媽祖婆果真衝進來打招呼賜福，每次祂來過後業績都一路長紅，同事大家也都很開心」，印象中這是媽祖婆近年來11度在這裡停駕了。
廟方表示，今年進香報名人數高達46萬3588人，創下歷史新高，可能進香第一天，大家都還很亢奮，沿途發生多次熱情信眾相互推擠，爭搶靠近神轎的機會，尤其很多「新鮮人」身強力壯，推擠力度明顯很大，也讓維持秩序志工相當頭疼；天氣炎熱，也建議大家多休息降降火氣。
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