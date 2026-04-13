最強大的香燈腳來自北港 扛著7尺大支香隨白沙屯媽祖走全程

白沙屯媽祖昨晚起駕徒步往北港朝天宮進香，北港鎮民黃谷江、馬瑋伶、蔡嘉彰打造高7尺2、重達40公斤的超級大支香，組成「大支香聖香媽」進香軍團，將扛著大支香8天7夜全程隨香從白沙屯走回朝天宮，扛著巨香行走超吸睛，也被譽為最強大的香燈腳。

馬瑋伶表示，25年前由黃谷江最先扛大支香徒步隨香，每年購買大支香，在白沙屯媽祖起駕出廟，就一路隨香到北港，直到13年前，有一次跟著黃一起隨香，走在後方既聞不到燃香的香氣，扛香者身上也常被香灰燙傷，後來才發現，大支香可能含有過多的化學助燃劑，因此，隔年大家萌生自製大支香念頭。

「大支香」不僅扛著隨香很吃力，製作過程也繁雜費時，於是他們組成大支香團隊，從原料採買到製程，分工合作，馬瑋伶說，因大支香的體積大，沒處理好，容易乾裂，因此須從中秋節過後，就開始備料，再以手工一層層的塑形、乾燥，最後請委請彩繪大師黃志偉，在大支香外觀畫上龍鳳、花鳥、祥獸等圖案才完工。

一支香製作所需時間至少要半年，費時費力，且選用上等製香材料，花費不貲，但為了對媽祖表達虔誠敬意，這支超強隨香隊認為再苦也值得，馬瑋伶說，今年製作7支大香，均用檀香、沈香等24種草藥，無添加任何化學品，一路飄香且不影響健康。

而這7支香，其中兩支主香高約218公分、重逾40公斤，命名為「龍升天」、「鳳回巢」，作為出廟、回宮隨香之用，其餘5支約近200公分，則在行進途中所用。黃谷江指出，從白沙屯出廟，他就扛著大支香走在頭旗車前方，今年有10名團員輪流扛香，大支香全程不能熄滅，一路要注意隨時續香，象徵香火不斷。

扛著沈重的巨香，宛如苦行僧般一路跟隨媽祖，展現敬神誠意，這支巨香兵團昨晚跟隨白沙屯媽祖再度啟程，準備完成一年一度神聖的任務。

北港鎮民馬瑋伶等人以高等藥材，手工製作7尺高大支香，並扛著巨香跟著白沙屯媽祖隨香走完8天7夜全程。記者蔡維斌／攝影

北港鎮民馬瑋伶（右）等人以高等藥材，花費半年親手製作7尺高的大支香，並扛著巨香跟著白沙屯媽祖隨香，將走完8天7夜全程，展現敬神誠心。記者蔡維斌／攝影