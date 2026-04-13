聽新聞
0:00 / 0:00
白沙屯媽祖鑾轎今早7時10分進入台中 盧秀燕：確保每位信眾平安
白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局；台中市長盧秀燕要求警方和交通局擴大服務範圍，確保每位隨香信眾平安行走，警方已透過無人機警察隊協助空中監控進香隊伍動態。
2026年白沙屯媽祖進香活動，今年報名參加的「香燈腳」已突破46萬人。為了守護「粉紅超跑」與廣大信眾的安全，大甲警分局規劃警力71名、民力13名，並於活動期間執行相關措施。
今年特別申請「無人機警察隊」，透過高空的即時視角，全天候監控進香隊伍的人車動態。一旦發現路段擁擠或有突發狀況，指揮中心會立即調度警力前往疏導，確保動線順暢無礙。
地面交通部分，大甲分局申請交通警察大隊的大型重機支援。利用重機的高機動性，在各大重要路口執行「彈性交通疏導」。發現塞車警察立即趕到，排除障礙。
警方也與警察廣播電台建立即時連線。建議所有用路人隨時收聽警廣，掌握最新的交通管制與改道資訊，避開車潮。
編輯推薦
🟠整理包／逾30萬香燈腳報名創紀錄！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 日程、儀式、禁忌一文掌握
🟠懶人卡／這次真的猜不透！白沙屯媽祖進香寫百年神蹟 歷史性右轉、驚奇故事感動回顧
🟠直播／「急行軍」白沙屯媽祖走到哪了？跟著香燈腳線上進香
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。