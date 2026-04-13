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白沙屯媽祖鑾轎今早7時10分進入台中 盧秀燕：確保每位信眾平安

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局。圖／警方提供
白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局。圖／警方提供

白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局；台中市長盧秀燕要求警方和交通局擴大服務範圍，確保每位隨香信眾平安行走，警方已透過無人機警察隊協助空中監控進香隊伍動態。

2026年白沙屯媽祖進香活動，今年報名參加的「香燈腳」已突破46萬人。為了守護「粉紅超跑」與廣大信眾的安全，大甲警分局規劃警力71名、民力13名，並於活動期間執行相關措施。

今年特別申請「無人機警察隊」，透過高空的即時視角，全天候監控進香隊伍的人車動態。一旦發現路段擁擠或有突發狀況，指揮中心會立即調度警力前往疏導，確保動線順暢無礙。

地面交通部分，大甲分局申請交通警察大隊的大型重機支援。利用重機的高機動性，在各大重要路口執行「彈性交通疏導」。發現塞車警察立即趕到，排除障礙。

警方也與警察廣播電台建立即時連線。建議所有用路人隨時收聽警廣，掌握最新的交通管制與改道資訊，避開車潮。

白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局。圖／警方提供
白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局。圖／警方提供

白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局。圖／警方提供
白沙屯媽祖鑾轎今天早上7時10分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給台中市警局大甲分局。圖／警方提供

台中 白沙屯媽祖 盧秀燕

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