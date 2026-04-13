進喔！進喔！萬眾香燈腳齊喊 「粉紅超跑」白沙屯媽正式出發南下進香

「粉紅超跑」出發囉！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香於午夜舉行登轎儀式後，隨即於凌晨零時45分左右，在萬眾香燈腳聲聲齊喊「進喔！進喔！」高昂氣氛下正式啟程，進香團人車布滿台1線南、北雙向車道，一路簇擁媽祖婆出巡。

起駕，從白天開始信徒不斷湧入白沙屯地區，處處人聲鼎沸。賴清德總統於昨晚親請媽祖出神龕，逢選舉年，綠營五名縣市長參選人也陪同，藍營則有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人觀禮登駕，見證「粉紅超跑」八天七夜進香啟程。

今年進香報名進香逾46萬人破紀錄，拱天宮地區如「不夜城」，廟方也首度請「值年爐主媽祖」一同乘轎進香。時程進入午夜，在地主苗栗縣長鍾東錦及台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等多位縣市長及立委參與下，開始舉行登轎儀式，現場由爐主媽先上轎，緊接著白沙屯媽登轎。

可能是鑾轎首度要擠三尊媽祖，爐主媽及白沙屯媽祖登轎穩置作業時間拖延較長，現場信眾也紛紛猜測可能是要喬位置；最後與前來合轎的山邊媽也順利登轎，直到凌晨零時45分左右「粉紅超跑」才衝出廟門正式出發。

期間，趁著登轎儀式空檔，首度前來參加白沙屯媽祖進香活動的蔣萬安在致詞時也分享說，三年前家中新成員「三寶」誕生後，有朋友送他白沙屯媽祖壓轎金，妻子將壓轎金擺放枕頭下，闔家一路平安順遂，妻子感念媽祖福澤於去年參加徒步進香，還一路陪媽祖走進南投縣內，今年換他前來參拜並恭送媽祖啟程，也祈求國泰民安、「媽祖的囝仔」及香燈腳都平安健康。

今年白沙屯媽進香去程與北返天數相近，今晨出發沿台1線南下，預定16日到北港，17日午夜零時10分在北港朝天宮舉行進火儀式後折返，預計20日回鑾、下午4時10分進宮安座。由於與大甲鎮瀾宮遶境時程相近，有信徒研判18日北返途經彰化時，有機會巧遇大甲媽遶境，再創「雙媽會」佳話。

由於今年首度請「值年爐主媽祖」同乘轎進香，登轎儀式作業時間拖延較久，信眾也紛紛猜測可能是要喬位置。圖／拱天宮提供

在地苗栗縣長鍾東錦及台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等多位縣市長及立委均到場參加登轎儀式。記者吳傑沐／攝影

現場在萬眾香燈腳聲聲齊喊「進喔！進喔」並紛紛高舉手機拍照的高昂氣氛下，「粉紅超跑」正式啟程南下進香。記者吳傑沐／攝影