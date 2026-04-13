盧秀燕恭送白沙屯媽祖起駕 籲政府以蒼生為念「別為反對而反對」

大陸宣布10項惠台措施，台中市長盧秀燕表示，個人定義國民黨主席鄭麗文出訪大陸是「圓滿成功」，盼民進黨政府以台灣蒼生、台灣經濟為念，不要為反對而反對，盡快對接大陸跟落實。

白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香活動，12日深夜起駕出發，盧秀燕晚間到拱天宮參香、恭送起駕。盧受訪透露三個願望，她說，她個人定義鄭麗文出訪大陸是圓滿成功的，陸方釋出10項惠台措施，希望民進黨政府能以台灣蒼生、以台灣經濟為念，不要為反對而反對，盡快對接大陸跟落實。

她說，白沙屯媽祖非常靈願，因此她連續幾年在鍾東錦及廟方邀請下，特別選擇在最虔誠的時間，就是夜晚子時，恭送媽祖起駕。她也比照往年一樣為民眾祈求國民安康、風調雨順、兩岸和平、台灣安全。

盧秀燕提到，白沙屯媽祖不久後就會進入台中市，由於進香路線不固定，台中市警方會把服務範圍拉得很大很大，讓媽祖及數十萬信徒，出入台中市平安順利。

盧也說，白沙屯媽祖非常靈驗，她就是受媽祖庇佑的市長，鍾東錦縣長是媽祖虔誠的信徒，他這次比照往年廣發英雄帖，邀請很多縣市長、民代來參拜，相信媽祖慈悲靈驗，有來的、有參拜的，也會讓大家所求如願、心想事成、高票當選。