白沙屯媽進香 賴清德、盧秀燕等接力參拜
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香昨深夜起駕，四十六萬香燈腳創新高，政治人物競相出席。賴清德總統昨晚親請媽祖出神龕，逢選舉年，綠營五名縣市長參選人也陪同，藍營則有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人觀禮登轎，見證「粉紅超跑」八天七夜進香啟程。
白沙屯媽往北港進香來回約四百公里、跨越四縣市，是台灣年度宗教盛事。廟方今年首度請值年爐主媽祖一同乘轎進香，「粉紅超跑」鑾轎內有白沙屯媽、山邊媽與爐主媽三尊媽祖同行。
逢選舉年，白沙屯媽進香政治味濃厚，賴總統昨到拱天宮參加淨轎儀式，恭請白沙屯媽祖及爐主媽出神龕，民進黨提名的台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧、南投縣長參選人温世政、彰化縣長參選人陳素月，以及苗栗縣長參選人陳品安陪同。「地主」國民黨苗栗縣長鍾東錦也同場。
賴總統說，民進黨的黨公職會跟大家一起走，是香燈腳、也可能是志工，他也要為全國祈福，因去年南台灣有地震、也有颱風，造成相當大的災情，東部則有馬太鞍溪堰塞湖災情，感謝全國志工協助救災的工作，才有辦法將災害減到最低，祈求媽祖婆大展神力，保佑國泰民安、風調雨順。
國民黨方面，蔣萬安、盧秀燕、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦，及新北市長參選人李四川等，也在昨晚九時、十時多陸續到拱天宮參拜，鍾東錦全程陪同，一行人隨後參與登轎儀式。
盧秀燕說，白沙屯媽非常靈驗，已連續幾年前來恭送媽祖起駕，自己也向媽祖祈求國泰民安、風調雨順、兩岸和平、台灣安全。
🟠整理包／逾30萬香燈腳報名創紀錄！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 日程、儀式、禁忌一文掌握
🟠懶人卡／這次真的猜不透！白沙屯媽祖進香寫百年神蹟 歷史性右轉、驚奇故事感動回顧
🟠直播／「急行軍」白沙屯媽祖走到哪了？跟著香燈腳線上進香
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。