慈悲轉化為綠色力量 環境部攜手白沙屯拱天宮開啟「永續進香」新文化

臺灣年度宗教盛事「媽祖進香」不僅是信仰的傳承，更是凝聚土地情感的重要時刻。環境部長彭啓明於12日與資源循環署署長賴瑩瑩，前往苗栗「白沙屯拱天宮」參拜，並與苗栗縣鍾東錦縣長、立法委員陳超明及立法委員邱鎮軍共同拜會拱天宮主任委員，開啟環境部與民間信仰深度合作的新里程碑，期盼將媽祖守護蒼生的慈悲心，延伸為愛護土地的具體行動，共同推動惜食、減塑與源頭減量的新進香文化。

彭啓明感性表示，媽祖在台灣民眾心中是跨越時空的堅實依靠，早期為漁民指引風雨歸航，如今台灣面對環境日益沉重的壓力，媽祖信仰更應成為引領社會轉型的溫柔力量。部長強調，台灣的垃圾問題是每個人在便利生活中不經意累積的「共業」，若要澈底改變，必須從源頭減量著手。「我向媽祖許願，請求賜予勇氣與力量，去解決那些長期難解的環境挑戰，」他表示，唯有讓每位信眾體會到環境的病痛，並有心起身行動，永續的目標才有落實的一天。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，進香活動帶動的大量人潮，常伴隨餐具與物資消耗，未來環境部將引導永續夥伴與宮廟合作，將以下三點納入進香文化，包括一、惜食：推廣「吃多少、拿多少」的觀念，感念每一口飯食背後的恩賜，減少廚餘產生。二、減塑：鼓勵信眾減少使用拋棄式塑膠製品，避免便利性造成土地沉重負擔。三、自帶餐具：提倡「香燈腳」與信眾自備循環杯與餐具，以清淨的雙手護持土地。四、共願傳承：讓信仰步履成為對土地的承諾。

對於白沙屯拱天宮展現的永續高度，環境部表達衷心感謝，雙方已約定將「永續理念」深深植入傳統文化的脈絡之中，讓進香之路不再僅是香火的延續，更是對這片山海的珍惜與愛護。環境部最後呼籲，每一位參與進香的朋友，都是守護家園的種子。在媽祖的庇佑下，邀請全國信眾共同分享環保友善的實踐方式。讓進香的每一步腳步聲，都化作對臺灣土地最虔誠的永續承諾。