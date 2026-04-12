白沙屯徒步進香 賴清德總統：沿途縣市民進黨公職是香燈腳、也是志工

白沙屯徒步北港朝天宮進香活動，今年報名香燈腳創紀錄46萬3588人，今天起駕出發前夕，賴清德總統與信眾搏感情，強調沿途縣市甚至鄉鎮，民進黨的黨公職人員會跟大家一起走，是香燈腳也可能是志工。

賴總統今天傍晚6點到苗栗縣通霄鎮拱天宮，虔誠為白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」神轎淨轎，恭請白沙屯媽祖及值年爐主媽出神龕，民進黨秘書長徐國勇，及民進黨新北市長參選人蘇巧慧及苗栗縣長參選陳品安等人陪同，國民黨競選連任苗栗縣長鍾東錦，及縣議會議長李文斌等人也同框。

賴總統致詞時，特別感謝拱天宮主任委員洪文華，他說，進香活動香燈腳一年比一年多，規模一年比一年盛大，今年達46萬多名香燈腳， 表示洪主委及所有委員、監事，越辦越越好，神威越來越顯赫，所以香燈腳越來越多，今年沿途經過的縣市甚至鄉鎮，民進黨的黨公職人員會跟大家一起走，是香燈腳也可能是志工，同時會提供飲用水，食物，參與神聖的活動。

此外，他要代表社會大眾，恭請媽祖婆出神龕，恭送啟程到雲林朝天宮進香，同時代表全民恭祝進香活動，能夠平平安安，順順利利，每名香燈腳都能夠走出平安、走出快樂、走出幸福，無論走東西、跑南北，未來賺錢都穩當。

賴總統強調，他要為全國祈福，因為去年南台灣有地震也有颱風，造成相當大的災情，東部更不用說，造成馬太鞍溪堰塞湖，感謝全國志工協助救災的工作，才有辦法將災害減到最低，祈求媽祖婆大展神力，保佑台灣國泰民安、風調雨順，苗栗縣及全台各個縣市能夠四時無災，八節有慶，善良信女閤家平安大家大賺錢。

賴總統今天傍晚6點到苗栗縣通霄鎮拱天宮，虔誠為白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」神轎淨轎，恭請白沙屯媽祖及值年爐主媽出神龕。圖／取自拱天宮直播

賴總統今天傍晚6點到苗栗縣通霄鎮拱天宮，虔誠為白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」神轎淨轎，恭請白沙屯媽祖及值年爐主媽出神龕。圖／取自拱天宮直播

賴總統今天傍晚6點到苗栗縣通霄鎮拱天宮，虔誠為白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」神轎淨轎，恭請白沙屯媽祖及值年爐主媽出神龕。圖／取自拱天宮直播

賴總統今天傍晚6點到苗栗縣通霄鎮拱天宮，虔誠為白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」神轎淨轎，恭請白沙屯媽祖及值年爐主媽出神龕。圖／取自拱天宮直播

賴總統今天傍晚6點到苗栗縣通霄鎮拱天宮，虔誠為白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」神轎淨轎，恭請白沙屯媽祖及值年爐主媽出神龕。圖／取自拱天宮直播

賴總統今天傍晚6點到苗栗縣通霄鎮拱天宮，虔誠為白沙屯媽祖進香「粉紅超跑」神轎淨轎，恭請白沙屯媽祖及值年爐主媽出神龕。圖／取自拱天宮直播