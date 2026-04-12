白沙屯媽祖進香 交通部發限量結緣品氣象君也同行

白沙屯媽祖進香活動今天深夜將登轎啟程，中午前已有大批香燈腳湧入，交通部次長陳彥伯在台鐵白沙屯站外發送勇字車票和保平安貼布，氣象署也首推行動氣象儀同行，即時掌握沿途天氣。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香今天深夜11時55分登轎準備就緒後，即將展開為期8天7夜宗教之旅，交通部整合台鐵、高鐵及公路客運支援交通疏運，公路局也在台鐵白沙屯站往拱天宮步道設攤加強宣導交通安全。

交通部次長陳彥伯中午視察台鐵白沙屯站疏運狀況指出，白沙屯站一早已逾萬人搭乘列車抵達白沙屯，在高鐵苗栗站部分，原定中午開始服務的接駁車，因一早已有大批香燈腳集結，也提早啟動接駁，交通部會盡全力服務信眾完成進香。

陳彥伯並在交通部攤位前發放此次推出的限量結緣小物「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布，為長途跋涉的香燈腳加油打氣。

陳彥伯說，勇字車票為永康至保安站，印有4月12日登轎啟程日期，代表媽祖一路陪伴護佑，永保安康；另外印有「停讓保平安」字樣的舒緩貼布，除提供香燈腳行走過程可以紓緩痠痛，也期望把進香路互相扶持禮讓的精神，轉化、實踐至道路交通安全上。

此外，交通部中央氣象署今年首度推出「行動氣象儀」與媽祖隨行，即時掌握天氣動態。陳彥伯現場打趣召喚「氣象君」，由氣象署長呂國臣背負著氣象儀，說明當下室外氣溫攝氏29.5度，但加入濕度等因素，體感溫度會來到33.7度，香燈腳可透過此次進香客製化網頁，掌握天氣預報等資訊，尤其未來一週天氣晴朗炎熱，要注意防曬、水分補充，預防中暑。

今年進香報名人數達46萬3588人，再創歷史新高，警方估計，中午前已有15萬人次陸續湧入白沙屯地區，拱天宮周邊及聯絡道路都擠滿人潮，已有香燈腳因身體不適，緊急由救護車送醫。