交通部疏運白沙屯媽祖進香 逾29萬人響應公共運輸

白沙屯媽祖已於5月11日回鑾，交通疏運是交通部重要任務，因此首次與拱天宮攜手合作，採臺鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層運具聯防備援策略，公路方面疏運超過15,572人次、台鐵部分則是整體疏運進出站人數為194,205人次、高鐵整體疏運進出站人數為79,012人次，民眾熱烈回響，各運具運量皆有顯著成長，獲得許多好評。

交通部看到今年報名人數高達33萬人次，遠超過去年18萬人次，以及回應過往信眾對於進香隨行可使用公共運輸的期待，交通疏運是交通部重要任務，因此首次與拱天宮攜手合作。

交通部表示，白沙屯媽祖起駕日（5月1日）、抵達北港朝天宮（5月3日）、回鑾日（5月11日）是這次徒步進香行程的重點日期，交通部及公路局首次規劃「白沙屯拱天宮=高鐵苗栗站」及「北港朝天宮=臺鐵嘉義站」直達客運路線投入疏運，非常成功的扮演了鐵、公路聯防的角色，讓信眾們皆能夠透過接駁公車順利銜接臺、高鐵。

交通部提及，疏運過程中並依照民眾需求提早發車及延後收班，及大幅增調車輛服務（5月1日由原規劃15輛車，增調至50輛車；5月3日由原規劃20輛車，增調至58輛；5月11日由原規劃30輛車，增調至75輛車）滿載即發車，也達成站不留人的目標；而臺鐵密集加開班次、加掛車廂增加運能，高鐵增班及增停苗栗站來提供服務，亦是功不可沒。

經統計5月1日、3日、10日及11日，公路局首次增闢的2條直達客運路線，連結白沙屯拱天宮與高鐵苗栗站、北港朝天宮與臺鐵嘉義站，總計開出488班接駁車，班班客滿，疏運超過15,572人次；臺鐵整體疏運進出站人數為194,205人次，較去(113)年同期運量120,365人次，增加73,840人次，成長約61.3%；高鐵整體疏運進出站人數為79,012人次，與去(113)年同期運量61,293人次比較，增加17,719人次，成長約28.9%，其中5月11日(回鑾日)高鐵苗栗站進站人數10,661人次，較去年同期進站人數3,515人次，增加7,146人次，成長達203%，非常亮眼。整體而言，交通部鐵公路聯防疏運策略，計協助疏運超過29萬人次，民眾熱烈回響，各運具運量皆有顯著成長，獲得許多好評。

此外，值得一提的是，交通部中央氣象署也在此次進香活動中，首次加入服務行列，活動期間徒步跟隨進香隊伍與香燈腳交流天氣預報及注意事項，並每日於白沙屯進香活動網站提供苗栗～台中四縣市天氣預報資訊，以口語化說明文字與圖卡協助民眾即時了解進香期間天候狀。

本次疏運任務已於昨日（5月11日）圓滿劃下句點，交通部陳世凱部長除了感謝陳彥伯次長及伍勝園次長督導事前規劃、全程緊盯；更要感謝所有疏運同仁辛苦完成疏運任務，以及謝謝香燈腳們能以節能減碳「綠色運輸」的方式參與本次白沙屯媽祖進香活動；交通部疏運勇腳的交通隊，仍會在後續每一個重要節日持續陪伴大家。

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