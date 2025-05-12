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白沙屯媽進香達33萬人！創歷史新高 台鐵2站運量也破紀錄

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯媽祖已在5月11日回鑾，今年不僅香燈腳報名人數高達33萬人次創新高，交通部首次與拱天宮合作，祭出雙鐵與公路局3運具的疏運，進香期間，台鐵白沙屯站於5月1日及台鐵通宵站於5月10日載運人次均破歷史新高。圖／交通部提供
白沙屯媽祖已在5月11日回鑾，今年不僅香燈腳報名人數高達33萬人次創新高，交通部首次與拱天宮合作，祭出雙鐵與公路局3運具的疏運，進香期間，台鐵白沙屯站於5月1日及台鐵通宵站於5月10日載運人次均破歷史新高。圖／交通部提供

白沙屯媽祖已在5月11日回鑾，自5月1日起為期10天9夜的徒步進香行程圓滿落幕，今年報名人數高達33萬人次，創歷史新高，交通部為此首次與拱天宮合作，祭出雙鐵與公路局3運具的疏運，進香期間，台鐵白沙屯站於5月1日及台鐵通霄站於5月10日載運量各成長72.2％、139％，載運人次均破歷史新高。

另外，針對接下來5月30日至6月1日端午連假期間，交通部指出，雙鐵自5月28日至6月2日開始疏運，高鐵從5月28日至6月2日共加開127班次（南下58班、北上69班）。

台鐵5月29日至6月2日疏運期間，全線加開各級列車109列次（西線43列次、東線55列次、南迴線11列次），並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及EMU900區間快車。

航空在疏運期間將提供1380架次、共11萬3205個座位，其中離島管制航線有1304架次、10萬6485座位，另外，桃園機場預估每日航班約687至733架次，每日約13.4萬至14萬人次，建議出國旅客提早抵達機場辦理報到手續。

海運部分，疏運期間台灣本島與離島間9條航線，規畫987航次，提供22萬8444人次的運能，另幾馬小三通疏運期間規畫180航次，提供4萬8080人次。

交通部政務次長陳彥伯表示，今年香燈腳報名人數高達33萬人次，遠超過去年18萬人次，而進香期間祭出的3運具疏運，經統計，5月1日（白沙屯）、5月3日（抵達北港）、5月10日（回鑾前一天）、5月11日（回鑾當天），公路局首次增闢2條直達客運路線，連結白沙屯拱天宮與高鐵苗栗站、北港朝天宮與台鐵嘉義站，總計開出488班接駁車，班班客滿，疏運超過1萬5572人次。

交通部政務次長伍勝園指出，高鐵整體（5月1日、3日、10日、11日共4天）疏運進出站人數為7萬9012人次，與去年同期運量6萬1293人次比較，增加1萬7719人次，成長約28.9%；其中5月11日，高鐵苗栗站進站人數1萬661人次，較去年同期進站人數3515人次，增加7146人次，成長達203%。

而台鐵整體4天疏運進出站人數為19萬4205人次，較去年同期運量12萬365人次，增加7萬3840人次，成長約61.3%；其中5月1日（起駕日）台鐵白沙屯站單日載運人次達6萬5931人次，較2024年登轎日3萬9297人次，成長達72%，創該站歷史新高；5月10日台鐵通霄站單日載運4萬2448人次，較去年同期1萬7794人次，成長達139%。

白沙屯媽祖已在5月11日回鑾，今年不僅香燈腳報名人數高達33萬人次創新高，交通部首次與拱天宮合作，祭出雙鐵與公路局3運具的疏運，進香期間，台鐵白沙屯站於5月1日及台鐵通宵站於5月10日載運人次均破歷史新高。圖／交通部提供
白沙屯媽祖已在5月11日回鑾，今年不僅香燈腳報名人數高達33萬人次創新高，交通部首次與拱天宮合作，祭出雙鐵與公路局3運具的疏運，進香期間，台鐵白沙屯站於5月1日及台鐵通宵站於5月10日載運人次均破歷史新高。圖／交通部提供
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台鐵 拱天宮 白沙屯媽祖 進香 香燈腳

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