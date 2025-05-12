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粉紅超跑魅力大 台鐵通宵及白沙屯站單日運量飆新高

中央社／ 台北12日電
白沙屯媽祖11日下午3:45媽祖回到拱天宮大殿安座，也正式宣告2025年進香之旅圓滿落幕。圖／白沙屯網路電視台提供
白沙屯媽祖11日下午3:45媽祖回到拱天宮大殿安座，也正式宣告2025年進香之旅圓滿落幕。圖／白沙屯網路電視台提供

白沙屯媽祖進香人潮多，根據交通部統計，台鐵白沙屯站及通宵站在這次進香期間，單日運量都創歷史新高；而台鐵、公路、高鐵3層運具聯防疏運則超過29萬人次。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香，自5月1日深夜登轎、2日凌晨起駕出發，4日凌晨完成重頭戲的刈火儀式後回鑾；昨天下午3時45分返抵拱天宮安座，圓滿完成今年為期10天9夜來回逾300公里進香之旅。

交通部今天舉行「白沙屯媽祖進香活動疏運成果暨114年端午節連假疏運措施」記者會，會中指出，5月1日起到11日整體活動疏運量超過29萬人次。

交通部次長陳彥伯說，根據統計，5月1日、3日、10日及11日，公路局首次增闢2條直達客運路線，連結白沙屯拱天宮與高鐵苗栗站、北港朝天宮與台鐵嘉義站，總計開出488班接駁車，疏運超過1萬5572人次。

陳彥伯指出，台鐵整體疏運進出站為19萬4205人次，較去年同期成長61.3%，高鐵整體疏運進出站為7萬9012人次，較去年同期成長28.9%。

交通部次長伍勝園指出，其中台鐵的白沙屯站在5月1日起駕當天載運6萬5931人次，以及通宵站在5月10日載運4萬2448人次，都創下該站單日歷史新高紀錄。

交通部指出，今年是交通部首次與白沙屯拱天宮合作，以台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的3層運具聯防備援策略，由台鐵加開班次、加掛列車級對號車增停方式，搭配公路局推出「白沙屯拱天宮－高鐵苗栗站」及「北港朝天宮－台鐵嘉義站」直達客運路線，輔以高鐵加開班次，全力協助疏運工作。

白沙屯媽祖

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