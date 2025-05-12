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「粉紅超跑」遇罷團 急停、倒退改道

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗報導
白沙屯媽祖進香回鑾，前天在苗栗縣通霄碰到大罷免團體成員手持標語，鑾轎突然倒退急轉彎而去，引發熱議。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖進香回鑾，前天在苗栗縣通霄碰到大罷免團體成員手持標語，鑾轎突然倒退急轉彎而去，引發熱議。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖完成10天9夜徒步進香之旅，昨下午在信眾「進喔、進喔」聲中回宮安座，22日凌晨進行開爐儀式。廟方說，今年香燈腳近33萬人，沿途參與人數粗估破70萬，回程走了200公里，都創歷年之最，並首次進入南投縣境內。

白沙屯媽祖前天返回苗栗，鑾轎經通霄鎮時，大批信眾冒雨在路中間跪拜，等待躦轎底。鑾轎一路經過信眾上方，到持「大罷免，大成宮」海報女子前幾人，突然急停、倒退，隨即改道從跪拜隊伍旁快速通過，部分信徒因此錯過躦轎底機會，站起身來一臉失望與不解。前後不到一分鐘的急轉彎影片，也引發熱議。

有網友也在平台Threads表示，指當時排隊民眾特別提醒持海報女子，「我們尊重她的大罷免行為，但後面還有很多人。媽祖如果不喜歡，也可能轉頭，所以我們請她排到最後一位」。

罷團指出，作為媽祖信徒，本應尊重媽祖路線選擇，有心人刻意擷取部分影像操作輿論風向，大可不必；拱天宮文化組執行長洪建華表示，媽祖沒有特別指示，不予評論。

昨一早鑾轎起駕後，「粉紅超跑」沿台1線北上前往新埔秋茂園，9時左右完成換轎儀式，白沙屯媽換乘8人抬大轎，山邊媽也換成專屬4人鑾轎，一前一後返回白沙屯停駕，下午3時45分左右回到拱天宮。

鑾轎在萬眾「進喔、進喔」吶喊聲中三進三退，進入拱天宮，全場響起一片歡呼，今天將由「二媽」舉辦遊庄遶境

昨天雨勢忽大忽小，仍澆不息信眾熱情，「香燈腳」擠滿台1線，萬頭攢動。

據衛星定位統計，今年徒步進香全程達336公里，尤其回程走了200公里，是歷年之最，更創下200年來新紀錄，首度進入南投縣境內，並駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，也創駐駕海拔最高點紀錄。

另外，白沙屯媽祖網路電視台觀察，今年是頭旗組被鑾轎「海放」最多次、距離也最遠，一度成為媒體亮點，因鑾轎行蹤飄忽不定，突轉向跑去南投，頭旗被海放逾8公里才曝光。

拱天宮 白沙屯媽祖 粉紅超跑 遶境 香燈腳

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