「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕
白沙屯媽祖進香回鑾，今天下午3:45左右，在信眾齊聲吶喊「進喔！進喔！」媽祖回到拱天宮大殿安座，也正式宣告2025年進香之旅圓滿落幕，緊接著將舉行拜天公及擲筊新爐主，完畢後會放下大殿神房布幔，直到5月22日開爐再掀起布幔供仰聖顏；明天也將由「二媽」舉辦遊庄繞境。
拱天宮管委會表示，感謝全台前來參與進香活動的貴賓及香燈腳，大家都能快樂出門、盡興而歸，也讓今年的進香之旅順利畫下圓滿句點，2026下次見。
白沙屯網路電視台也在官網發文，這一段路，有你們的陪伴，真的很幸福。每一次點進來的關心、每一句留言的鼓勵，都像是旅途中那一盞盞溫柔的燈，照亮了我們前行的腳步；願媽祖的慈悲，繼續庇佑著每個在這裡停留過的靈魂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言