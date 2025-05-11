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「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕

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「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖今天下午3:45媽祖回到拱天宮大殿安座，也正式宣告2025年進香之旅圓滿落幕。圖／白沙屯網路電視台提供
白沙屯媽祖今天下午3:45媽祖回到拱天宮大殿安座，也正式宣告2025年進香之旅圓滿落幕。圖／白沙屯網路電視台提供

白沙屯媽祖進香回鑾，今天下午3:45左右，在信眾齊聲吶喊「進喔！進喔！」媽祖回到拱天宮大殿安座，也正式宣告2025年進香之旅圓滿落幕，緊接著將舉行拜天公及擲筊新爐主，完畢後會放下大殿神房布幔，直到5月22日開爐再掀起布幔供仰聖顏；明天也將由「二媽」舉辦遊庄繞境。

拱天宮管委會表示，感謝全台前來參與進香活動的貴賓及香燈腳，大家都能快樂出門、盡興而歸，也讓今年的進香之旅順利畫下圓滿句點，2026下次見。

白沙屯網路電視台也在官網發文，這一段路，有你們的陪伴，真的很幸福。每一次點進來的關心、每一句留言的鼓勵，都像是旅途中那一盞盞溫柔的燈，照亮了我們前行的腳步；願媽祖的慈悲，繼續庇佑著每個在這裡停留過的靈魂。

白沙屯媽祖

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