白沙屯媽祖進香「繞」過非個案 張麗善、魏應充有先例

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天回到通霄鎮，粉紅超跑鑾轎碰到大罷免團體疑倒退嚕轉向「繞」過，但這並非首例，至少雲林縣長張善麗、頂新集團前董事長魏應充都有先例，拱天宮則表示不予評論。

白沙屯媽祖昨天中午12點15分左右，粉紅超跑在通霄鎮，大批信眾冒雨在路中間跪拜等待躦轎底，鑾轎一路到罷團男子前，鑾轎突然停止、後退，隨後從跪拜隊伍旁快速通過，引發議論紛紛，白沙屯媽似乎有意繞過避開。

許多信徒分享白沙屯媽祖「閃」人有先例，今年白沙屯媽進香起駕，張麗善參加起駕儀式，移開爐主惹議，後來在彰化縣伸港福安宮跪拜攔轎，粉紅超跑並沒有停下腳步；此外，2016年白沙屯媽進香，身陷油品案的魏應充等人在彰化縣公司前設香案跪拜，等著躦轎底，粉紅超跑也繞過。 苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天中午在通霄鎮碰到大罷免團體疑倒退嚕轉向「繞」過，但並非白沙屯媽首例。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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