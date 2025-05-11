白沙屯媽祖遇大罷免倒退嚕？ 罷團回應了

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天傳出在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕，罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解，呼籲別讓宗教信仰被有心人士操作與陰謀論所利用。

白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑昨天中午在通霄鎮，大批信眾冒雨在路中間跪拜，等待躦轎底，鑾轎一路到持「大罷免，大成宮」牌子女子旁邊男子前，鑾轎行突然停止、後退，隨後從跪拜隊伍旁快速通過，過程引發熱議。

大成宮是苗栗縣罷團總部，罷團指出，今年有許多來自全國各地熱心民眾自發性的配戴，或自製罷免文宣隨行白沙屯媽祖前往北港進香，苗栗罷團則是與在地熱心居民合作，設置點心攤形式進行連署行動。

影像顯示除配有文宣的民眾外，當時現場有大量信眾排隊在前，作為媽祖爐下子弟，本應尊重媽祖路線的選擇，有心人刻意擷取部分影像操作輿論風向，大可不必，更是陷媽祖於不義。

罷團說，他們一直以最虔誠的心情面對這場社會行動，也尊重所有宗教信仰，絕不會也不敢對媽祖不敬，設攤原則以不阻路，僅提供信眾補給與資訊，絕不干擾神轎進香動線，也呼籲別讓宗教信仰被有心人士操作與陰謀論所利用，真正在為苗栗努力的人，都應把心思放在行動與願力上，而不是剪輯畫面、帶風向，

媽祖慈悲，罷團堅持用和平、理性、愛家鄉的方式，繼續努力前行。 苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天傳出在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕，罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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