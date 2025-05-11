快訊

烤過的馬鈴薯整顆微波加熱？切記做1動作以免發生爆炸

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

MLB／運動家投手教練看林維恩天賦過人 像年輕版大谷翔平

白沙屯媽祖遇大罷免倒退嚕？ 罷團回應了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天傳出在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕，罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天傳出在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕，罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天傳出在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕，罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解，呼籲別讓宗教信仰被有心人士操作與陰謀論所利用。

白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑昨天中午在通霄鎮，大批信眾冒雨在路中間跪拜，等待躦轎底，鑾轎一路到持「大罷免，大成宮」牌子女子旁邊男子前，鑾轎行突然停止、後退，隨後從跪拜隊伍旁快速通過，過程引發熱議。

大成宮是苗栗縣罷團總部，罷團指出，今年有許多來自全國各地熱心民眾自發性的配戴，或自製罷免文宣隨行白沙屯媽祖前往北港進香，苗栗罷團則是與在地熱心居民合作，設置點心攤形式進行連署行動。

影像顯示除配有文宣的民眾外，當時現場有大量信眾排隊在前，作為媽祖爐下子弟，本應尊重媽祖路線的選擇，有心人刻意擷取部分影像操作輿論風向，大可不必，更是陷媽祖於不義。

罷團說，他們一直以最虔誠的心情面對這場社會行動，也尊重所有宗教信仰，絕不會也不敢對媽祖不敬，設攤原則以不阻路，僅提供信眾補給與資訊，絕不干擾神轎進香動線，也呼籲別讓宗教信仰被有心人士操作與陰謀論所利用，真正在為苗栗努力的人，都應把心思放在行動與願力上，而不是剪輯畫面、帶風向，

媽祖慈悲，罷團堅持用和平、理性、愛家鄉的方式，繼續努力前行。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天傳出在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕，罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天傳出在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕，罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖

延伸閱讀

粉紅超跑鬧雙胞？ 拱天宮：可能來迎接白沙屯媽祖的

呂秀蓮指罷免撕裂國家 張啓楷：民進黨要聽老前輩的話

呂秀蓮直指大罷免是錯的 林沛祥：講出全民心聲

呂秀蓮稱大罷免是禍 吳思瑤：因果相連讓人民不得不這樣做

相關新聞

白沙屯回鑾遇「大罷免」躦轎底 媽祖突煞車倒退嚕閃過去了

白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，沿途仍有上萬信眾虔誠跪迎媽祖祈求平安，不過10日卻發生一段小插曲，從直播畫面可見，一女子手...

白沙屯媽祖遇「大罷免」倒退嚕 他解釋：顯現的和社會期待一致

白沙屯媽祖昨天遶境回鑾時，發生急停、倒退嚕，避開手持寫有「大罷免，大成宮」準備躦轎底女子的事蹟，引起議論。台中市國民黨籍...

白沙屯媽進香「累了請上車」被開單 網友：貨車載人出事算誰的？

今天是「粉紅超跑」進香之旅最後一天，不過有善心信眾用自家貨車當「累了請上車」，在通霄火車站好心接駁香燈腳卻挨罰紅單，PO...

粉紅超跑鬧雙胞？ 拱天宮：可能來迎接白沙屯媽祖的

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天上午苗栗縣通霄鎮迎面遇到一頂轎頂同樣粉紅遮雨布神轎，轎身較小但相似度幾乎百分百...

「粉紅超跑」完成換轎儀式 白沙屯媽祖改坐8人抬大轎

白沙屯拱天宮媽祖回鑾，今天一早從通霄鎮公所起駕後，「粉紅超跑」沿台1線北上前往新埔秋茂園，於9點左右完成換轎儀式，白沙屯...

白沙屯媽祖進香尾聲 高虹安低調現身發放物資送暖

2025白沙屯媽祖進香活動，為期10天9夜的行程即將進入尾聲，新竹市長高虹安今早低調現身在物資攤位前，發放水果、飲料等物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。