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白沙屯媽祖遇「大罷免」倒退嚕 他解釋：顯現的和社會期待一致

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
白沙屯媽祖昨天遶境回鑾時，發生急停、倒退嚕，避開手持寫有「大罷免，大成宮」準備躦轎底女子的事蹟。圖／翻攝畫面
白沙屯媽祖昨天遶境回鑾時，發生急停、倒退嚕，避開手持寫有「大罷免，大成宮」準備躦轎底女子的事蹟。圖／翻攝畫面

白沙屯媽祖昨天遶境回鑾時，發生急停、倒退嚕，避開手持寫有「大罷免，大成宮」準備躦轎底女子的事蹟，引起議論。台中市國民黨籍立委黃健豪今對此解釋，信眾們求的是國泰民安、社會幸福、安康，相信白沙屯媽祖顯現的和社會所期待的一致。

黃健豪此次也被罷團鎖定，二階連署送出5萬4451件，罷團並號稱送件數是全國第一。而他所在的北區、北屯區以往是市長盧秀燕長期擔任立委的選區，盧積極輔選黃健豪，黃被視為盧的子弟兵，該選區也是盧的本命區。

對於被鎖定罷免，黃健豪一直尊重這樣的聲音，並視為一部分民意的表現。但是，他也表示，他的北區、北屯區以中產階級多，對於罷不罷免，「感覺很冷」，大家關心的是眼前的關稅和匯率問題如何因應，現階段他會扮演好立委的角色，並以協助民眾度過關稅和匯率挑戰為主要工作。

白沙屯媽祖

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