白沙屯媽進香「累了請上車」被開單 網友：貨車載人出事算誰的？

今天是「粉紅超跑」進香之旅最後一天，不過有善心信眾用自家貨車當「累了請上車」，在通霄火車站好心接駁香燈腳卻挨罰紅單，PO文博眼球引發熱議，網友看法不一，更有人反問「用貨車載人出了事算誰的？」

昨晚媽祖駐駕通霄鎮公所，讓大批提前在通霄灣慈后宮等候的香燈腳傻眼，有很多外地人最後只能徒步通霄火車站搭車離去。

今天上午有人在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」PO文，這篇文有點難過，但小弟想拜託各位香燈腳，拜託不要再當累了請上車的這些司機是計程車，今年是小弟第一年報名，去程我騎車參加，發現很多人走不動沒車坐，今天放假昨晚臨時跟家父借貨車去當累了請上車。

雖然剛開始有點緊張和狀況，但後來其實都算順利，也終於見到媽祖，可惜就在今晚小弟在通霄火車站幫忙接駁至慈后宮時，一名香燈腳說包包在通霄火車站內拜託我等他，剛好這時警察來了⋯⋯

「我違規是事實，這張罰單我不會申訴也會去繳，我們都是自發性服務的，如果有任何狀況我們都要自己承擔，也拜託追媽祖的信徒們盡量自己衡量自己的體力，也請香燈腳們不要為難司機們，或是要求司機等你們」

雖然大部分網友安慰原PO「辛苦了，媽祖會以某種方式補償，祝福你」，但還是有人認為「這真的沒有誰對誰錯，今天從另一個角度去看，如果萬一有香燈腳因為坐貨車上發生問題，那責任在誰？香燈腳的家屬是否理解？重要的是保險公司也不會理賠。」

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