粉紅超跑鬧雙胞？ 拱天宮：可能來迎接白沙屯媽祖的
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天上午苗栗縣通霄鎮迎面遇到一頂轎頂同樣粉紅遮雨布神轎，轎身較小但相似度幾乎百分百，拱天宮則認為是宮廟來迎接媽祖，行禮如儀並擦身而過。
白沙屯進香今天下午將回宮，昨天上午10點25分左右白沙屯媽鑾轎粉紅超跑，在通霄鎮碰到一頂神似粉紅超跑神轎迎面而來，不過，尺寸明顯小一號，抬轎人員也不是穿拱天宮黃色服裝。
粉紅超跑暫停腳步，兩頂鑾轎左右搖晃，隨後擦身離去，兩頂粉紅神轎相遇，網友則熱議，有認為「無言，連這都要仿」，拱天宮文化組執行長洪建華說，可能是宮廟神明迎接白沙屯媽回鑾，這是常遇到的事，雙方行禮如儀，有些宮廟神轎也是以粉紅色遮雨布裝扮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言