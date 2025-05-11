粉紅超跑鬧雙胞？ 拱天宮：可能來迎接白沙屯媽祖的

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天上午苗栗縣通霄鎮迎面遇到一頂轎頂同樣粉紅遮雨布神轎，轎身較小但相似度幾乎百分百，拱天宮則認為是宮廟來迎接媽祖，行禮如儀並擦身而過。

白沙屯進香今天下午將回宮，昨天上午10點25分左右白沙屯媽鑾轎粉紅超跑，在通霄鎮碰到一頂神似粉紅超跑神轎迎面而來，不過，尺寸明顯小一號，抬轎人員也不是穿拱天宮黃色服裝。

粉紅超跑暫停腳步，兩頂鑾轎左右搖晃，隨後擦身離去，兩頂粉紅神轎相遇，網友則熱議，有認為「無言，連這都要仿」，拱天宮文化組執行長洪建華說，可能是宮廟神明迎接白沙屯媽回鑾，這是常遇到的事，雙方行禮如儀，有些宮廟神轎也是以粉紅色遮雨布裝扮。 苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨天上午苗栗縣通霄鎮迎面遇到一頂轎頂同樣粉紅遮雨布神轎，也引發熱議。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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