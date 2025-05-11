「粉紅超跑」完成換轎儀式 白沙屯媽祖改坐8人抬大轎

白沙屯拱天宮媽祖回鑾，今天一早從通霄鎮公所起駕後，「粉紅超跑」沿台1線北上前往新埔秋茂園，於9點左右完成換轎儀式，白沙屯媽換乘8人抬大轎，山邊媽也換成專屬4人鑾轎，一前一後返回白沙屯停駕，預定下午3:45回宮安座。

昨晚駐駕通霄鎮公所而非過去傳統的通灣慈后宮，使得不少提早到慈后宮守候的香燈腳撲空，不過，媽祖鑾轎於早上6點起駕後，也轉往慈后宮停駕，讓香燈腳開心不已。

雖然今天上午天空不作美，飄著小雨，但香燈腳的熱情依然不減，台1線上滿滿的香燈腳前來要恭送「粉紅超跑」回鑾，尤其是是換轎儀式，更是眾所矚目，許多信眾也把握換轎前的最後機會「鑽轎腳」。

在現場信眾高喊「進喔！進喔！」聲下，「粉紅超跑」順利完成換轎儀式。與白沙屯媽同行進香的後龍山邊媽祖先換回自己的鑾轎返回，接著白沙屯媽祖也被迎上8人抬大轎，繼續沿台1線北上回宮。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬表示，白沙屯媽祖南下進香，因採徒步進行，加上進香路程變數大，所以與山邊媽祖坐的是4人抬輕便轎，而輕便轎頂因防雨，有披上粉紅色的雨布，因而有「粉紅超跑」之稱；由於已順利完成進香，下午準備回宮，因此換上華麗的8人抬大轎。

駱調彬表示，換轎後白沙屯媽祖回宮的路線就固定了，因此有「報馬仔」走在隊伍最前方沿途敲鑼叫喊「媽祖回駕了！」通知村民設香案接駕，媽祖大轎也將停駕新埔里、內島里及白沙屯車站前，接著於既定時辰於下午3點45分回宮安座。 白沙屯媽祖鑾轎今天早上繼續沿台1線北上準備下午回宮安座，現場人潮將台1線全線擠得水洩不通，場面壯觀。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供 白沙屯媽祖鑾轎於今天上午9點左右，在台1線秋茂園對面空地完成換轎儀式。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

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