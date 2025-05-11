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白沙屯媽祖進香尾聲 高虹安低調現身發放物資送暖

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
高虹安今早也現身在物資攤位前，發放水果、飲料等物資，也為現場志工媽媽和民眾加油打氣，圖／讀者提供
高虹安今早也現身在物資攤位前，發放水果、飲料等物資，也為現場志工媽媽和民眾加油打氣，圖／讀者提供

2025白沙屯媽祖進香活動，為期10天9夜的行程即將進入尾聲，新竹市長高虹安今早低調現身在物資攤位前，發放水果、飲料等物資，為現場志工媽媽與信徒們加油打氣，有民眾看見高虹安後，也開心與她合影留念。

白沙屯拱天宮媽祖鑾轎沿路吸引大批香燈腳與民眾熱情迎駕，場面盛大熱烈，新竹市香山區的志工媽媽們有感於香燈腳長途跋涉、辛苦隨行，也特別南下來設立物資站，提供新竹名產炒米粉、煮貢丸湯，以及發放香蕉、飲料等，為信眾們加油打氣，也展現地方濃厚人情味，

這群志工媽媽們日前邀請高虹安一同前來發放物資，高虹安也允諾要來為志工們加油打氣，一起來發放物資。高虹安今天一早8點低調現身，沒有穿著印有名字的衣服等，與志工們站在路旁熱情與民眾互動。現場民眾說，高虹安僅穿著便服，在雨中發放物資，一度被民眾認出要合影留念，她也開心的為民眾加油打氣。

有民眾看見高虹安後，也開心與她合影留念。圖／讀者提供
有民眾看見高虹安後，也開心與她合影留念。圖／讀者提供
高虹安今早也現身在物資攤位前，發放水果、飲料等物資。圖／讀者提供
高虹安今早也現身在物資攤位前，發放水果、飲料等物資。圖／讀者提供

白沙屯媽祖

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