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白沙屯回鑾遇「大罷免」躦轎底 媽祖突煞車倒退嚕閃過去了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，綠色旗幟，準備躦轎底。萬信眾虔誠跪迎禡祖祈求平安，一女子手持寫有「大罷免，大成宮」字樣的綠色旗幟，沒想到媽祖鑾轎突然急停、倒退嚕引議論。圖／翻攝畫面
白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，綠色旗幟，準備躦轎底。萬信眾虔誠跪迎禡祖祈求平安，一女子手持寫有「大罷免，大成宮」字樣的綠色旗幟，沒想到媽祖鑾轎突然急停、倒退嚕引議論。圖／翻攝畫面

白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，沿途仍有上萬信眾虔誠跪迎媽祖祈求平安，不過10日卻發生一段小插曲，從直播畫面可見，一女子手持寫有「大罷免，大成宮」字樣的綠色旗幟，準備躦轎底；沒想到媽祖鑾轎突然急停、倒退嚕，轉向繞過人群離去，引議論。

根據「白沙屯媽祖網路電視台」的直播畫面，粉紅超跑經過苗栗縣通霄鎮時，信眾跪拜等待躦轎底，但這名手持罷免旗幟的女子站在一名背著橘紅背包男子後方，當媽祖鑾轎行經該男子上方時突然停止，隨後鑾轎迅速後退並轉向，改由信徒旁邊通過，部分信徒還錯過躦轎底機會。該畫面被擷取並轉發至社群平台 Threads，隨即在 PTT 掀起熱烈討論。

「笑死，青鳥要出征白沙屯囉」鄉民酸問，網友留言，「之前不是在吹專門去罷免藍白的嗎」，也有人認為這是媽祖的神意，「媽祖的反應真實…我看到也是閃遠遠」、「相信媽祖顯靈了」。

白沙屯媽祖影片引發熱議，拱天宮文化組執行長洪建華表示，媽祖沒有特別指示，不予評論。大成宮是苗栗縣罷團設在後龍鎮的總部，今天聯絡負責人，並沒有接到電話，暫沒有回應。

白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，綠色旗幟，準備躦轎底。萬信眾虔誠跪迎禡祖祈求平安，一女子手持寫有「大罷免，大成宮」字樣的綠色旗幟，沒想到媽祖鑾轎突然急停、倒退嚕引議論。圖／翻攝畫面
白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，綠色旗幟，準備躦轎底。萬信眾虔誠跪迎禡祖祈求平安，一女子手持寫有「大罷免，大成宮」字樣的綠色旗幟，沒想到媽祖鑾轎突然急停、倒退嚕引議論。圖／翻攝畫面
白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，綠色旗幟，準備躦轎底。萬信眾虔誠跪迎禡祖祈求平安，一女子手持寫有「大罷免，大成宮」字樣的綠色旗幟，沒想到媽祖鑾轎突然急停、倒退嚕引議論。圖／翻攝畫面
白沙屯媽祖遶境已進入回鑾階段，綠色旗幟，準備躦轎底。萬信眾虔誠跪迎禡祖祈求平安，一女子手持寫有「大罷免，大成宮」字樣的綠色旗幟，沒想到媽祖鑾轎突然急停、倒退嚕引議論。圖／翻攝畫面

白沙屯媽祖

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