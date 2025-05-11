白沙屯媽祖回鑾 長照機構30名長者如願送出自製手工餅乾

白沙屯媽祖回鑾，台中長照機構30名長者站路旁如願送出自製手工餅乾，一名長者說，她年輕時會與鄰居組團徒步參與媽祖遶境進香持續30多年，想求全家平安，但前幾年她脊椎受傷後，體力大不如前，無法久行，今年很高興能自己做餅乾發點心給信徒，替媽祖做事真的很開心！

白沙屯媽祖回鑾過程中，來自台中永信社會福利基金會珸聆長照機構的30位長者，為了感謝媽祖的庇佑，與優生幼兒園日南校孩童親手製作手工餅乾，長者先將餅乾送到媽祖廟拜拜，昨天再拿到路旁送給香燈腳，為大家加油打氣。

永信珸聆社區長照機構督導賴暖婷表示，每位長者與媽祖都有自己獨特的故事，對他們而言，媽祖就像母親一般，每當他們感到不舒服或遇到煩惱時，雙手合十向媽祖祈求，心情會平靜下來；今年在母親節前夕，他們將親手製作手工餅乾與信徒分享。是他們每日努力的成果，也是將媽祖的慈悲與愛心傳遞給大家，讓進香的信眾能感受到那分來自心底的關懷與支持。

阿琴奶奶說，每個人跟隨媽祖遶境都有自己的理由，她年輕時會與鄰居組團徒步參與媽祖進香遶境30多年，想祈求全家平安，但前幾年她脊椎受傷後，體力大不如前，無法久行，今年很高興能自己做餅乾發點心給信徒，能替媽祖做事真的很開心！ 長者親自分享蛋糕結緣品為香燈腳，為大家加油。圖／永信珸聆社區長照機構提供 長者親自分享蛋糕結緣品為香燈腳，為大家加油。圖／永信珸聆社區長照機構提供 長者親自分享蛋糕結緣品為香燈腳，為大家加油。圖／永信珸聆社區長照機構提供

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