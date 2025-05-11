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白沙屯媽回鑾 再度上演大驚奇

聯合報／ 記者胡蓬生黑中亮蔡維斌／連線報導
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，昨天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，昨天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽北港進香回鑾昨從台中返抵苗栗縣境內，滂沱大雨仍澆不熄上萬隨香信徒熱情，省道台1線公路擠滿與鑾轎同行人潮，場面壯觀。昨下午白沙屯媽還罕見回頭駐駕通霄鎮公所，一改多年來回宮前在慈后宮駐駕的慣例，再度上演「粉紅超跑」大驚奇。

白沙屯媽祖10天9夜進香行程「去急回緩」，回鑾途中路線飄忽不定，尤其200年來首度徒步進入南投縣境內，都替信徒帶來不少驚喜。媽祖鑾駕昨晨5時拂曉從台中大安海口味餐廳出發，一路沿台61線西濱快速公路橋下平面道路，以平均4至5公里的時速前進，7時28分抵達台中及苗栗交界。

媽祖鑾轎昨天回到苗栗縣境，隨即在台1線追上等候多時的頭旗車，沿途不斷有人潮湧入，隊伍壯觀。雖然下起大雨，依舊不減熱情，所幸雨勢逐漸減弱成毛毛雨，進香大軍幾乎塞爆台1線整個北上車道。

白沙屯媽預計今天下午3時45分入宮安座，依照往例在回宮前一天的下午，可能駐駕在通霄鎮慈后宮。未料昨天白沙屯媽再度上演大驚奇，下午2時多原本在通霄鎮公所大門外停駕，後來轉往通霄國小，離去時突然「轉回」鎮公所，並決定駐駕，這是史上第一次，讓眾人都大感意外。

通霄鎮長張可欣興奮地說，希望媽祖婆能來保佑公所人員平安、鎮務昌隆。

雲林宗教盛事「雲林六房媽過爐」昨天清晨從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計昨晚抵達土庫股過港紅壇，遶境隊伍綿延達數公里，即便飄雨也澆不息信徒熱情，場面壯觀熱鬧。

白沙屯媽鑾轎回頭駐駕在通霄鎮公所內決定過夜，鎮長張可欣表示開心、感動。圖／白沙屯拱天宮文化組提供
白沙屯媽鑾轎回頭駐駕在通霄鎮公所內決定過夜，鎮長張可欣表示開心、感動。圖／白沙屯拱天宮文化組提供

白沙屯媽祖

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