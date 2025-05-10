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影／白沙屯媽驚奇駐駕鎮公所 通霄鎮長不死心的懇求奏效

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽回頭駐駕通霄鎮公所內決定過夜，鎮長張可欣表示開心、 感動。圖／白沙屯拱天宮文化組提供
白沙屯媽回頭駐駕通霄鎮公所內決定過夜，鎮長張可欣表示開心、 感動。圖／白沙屯拱天宮文化組提供

白沙屯媽今天下午近3點時，突然決定轉回通霄鎮公所並駐駕在所內過夜，通霄鎮長張可欣驚喜過後回應表示，白沙屯媽回程時，她沿路一直懇求希望媽祖婆能到通霄鎮公所停駕，媽祖婆已好幾年沒到鎮公所，希望祂能再來看看保佑所內同仁平安，她的願望實現真的很開心。

張可欣說，媽祖婆回程時她一有空閒就趕往追隨媽祖，且一路都懇求媽祖婆能到鎮公所停駕，現在鎮公所的環境已跟以前不一樣，希望祂能來保佑所內人員平安、鎮務昌隆，媽祖婆如能停駕所內，鄉親也可就近拜媽祖婆，當媽祖婆轉入通霄國小停駕時，她還是不死心，跪求媽祖能轉回到鎮公所內，媽祖真的回頭進入鎮公所，她真的非常感動開心，也感謝媽祖的疼愛。

白沙屯媽下午2點多原本在鎮公所大門外停駕，後來又轉往通霄國小，離去時突然轉回鎮公所，並決定駐駕過夜 ，這是白沙屯媽第一次在鎮公所過夜，現場許多人都大感意外。

白沙屯媽曾數度停駕在通霄鎮公所。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
白沙屯媽曾數度停駕在通霄鎮公所。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
白沙屯媽祖下午2點48分決定在通霄鎮公所內駐駕過夜，圖為2點19分停駕在鎮公所外的畫面。圖／取自拱天宮官網
白沙屯媽祖下午2點48分決定在通霄鎮公所內駐駕過夜，圖為2點19分停駕在鎮公所外的畫面。圖／取自拱天宮官網

白沙屯媽祖

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