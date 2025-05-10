白沙屯媽又送來大驚奇 通霄鎮長「傻眼」迎接驚喜

又一次大驚奇！白沙屯媽今天下午近3點時，突然選定進入通霄鎮公所駐駕過夜，包括管委會幹部、大轎組人員都大為意外，通霄鎮長張可欣也「傻眼」，一臉難以置信的表情。

白沙屯媽北港進香後回鑾，今天上午在苑裡鎮碰上大雨，幸好雨勢減緩為毛毛雨，隨香客輕鬆不少。

下午白沙屯媽先停駕在通霄鎮公所大門外，後來又轉入隔鄰的通霄國小內，離去時突然轉向進入鎮公所內，2點48分決定駐駕過夜，史上第一次，讓眾人都意外。

廟方表示，白沙屯媽往年進香回鑾，往年大多選擇在通霄鎮通灣里駐駕過夜，地點不固定，曾在鎮安宮、通灣社區活動中心、民居等地駐駕過夜，過去大多駐駕在通灣里社區活動中心，後來位於台一線對面的慈后宮開始興建，媽祖才改至慈后宮駐駕，迄今也己多年，主委洪文華並下令總務組這一天不收油香，希望幫助慈后宮早日建廟完成，今日天上聖母選擇在鎮公所駐駕，著實讓大家意想不到。

白沙屯媽曾數度停駕造訪鎮公所，但從未駐駕過夜，廟方人員「跌破眼鏡」。

白沙屯媽預定明天清晨6點起駕出發，往秋茂園換乘八台大轎後，並於下午回宮安座。 白沙屯媽祖下午2點48分決定在通霄鎮公所內駐駕過夜，圖為2點19分停駕在鎮公所外的畫面。圖／取自拱天宮官網

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