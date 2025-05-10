粉紅超跑旋風席捲全台 謝金河曝關鍵原因：真的穿透人心

白沙屯媽祖遶境進香回鑾，今天返抵苗栗縣，預計明天下午回宮。粉紅超跑旋風席捲全台灣，為何傳統進香活動，卻創下33萬人報名紀錄，連日創造空前盛況？

財信傳媒集團董事長謝金河今天在臉書表示，白沙屯媽祖進香活動接近尾聲，這場傳統進香活動，結合了現代化的網路行銷，加上新型態的創意構思，居然形成一股壯闊的力量。單是報名參加香燈腳的人就高達32.9萬人，沿途自動自發參加活動的，有人估計上百萬。他舉例，他的公司有不少員工下班後去當義工。

白沙屯拱天宮的進香活動，可以追溯到乾隆年間，謝金河表示，最早幾十人、幾百人，現在幾十萬人。每年農曆3月23日媽祖生日前後，大甲鎮瀾宮及通霄拱天宮的媽祖進香繞境成了民間盛事。大甲鎮瀾宮到新港奉天宮，白沙屯拱天宮則是到北港朝天宮。

他說，相對大甲鎮瀾宮的遶境是事先規畫、路線固定，白沙屯媽祖則是詢問媽祖來決定。鎮瀾宮董事長大家都知道是誰，但白沙屯的董事長、爐主是誰？大家都不知道。

謝金河表示，白沙屯媽祖遶境活動結合網路行銷，大家可以用App關注整個活動過程，也可以下載GPS，找到適合自己參加的時間。最厲害的是「粉紅超跑」，這個非常現代化的名字放在媽祖神轎上面，這個轎子上面有拱天宮媽祖，也有隔村來自後龍南港村的山邊媽祖，這個粉紅超跑成為這次進香活動最炫的代名詞。

這次很多人追著粉紅超跑，即使雙腳走到起水泡，也都忍痛繼續前行。謝金河表示，有網友PO出一名香燈腳的背包上面寫著：「祈求媽祖讓川普正常點！」非常有趣，充滿想像空間。

謝金河表示，這次拱天宮抽岀來的籖詩上面寫著：「詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算 天有一算，自作自受最分明」，這個籖大家都看懂，很傳神地在表達當前的政治現象。

他說，這場進香活動也傳達了「群龍無首 吉」的精神，這些年很多宗教寺廟活動都被政治人物綁架，這次白沙屯也有政治人物來參與，「不過他們只能當配角」，粉紅超跑帶著幾十萬人瘋台灣，這場媽祖遶境活動真的穿透人心。 圖為日前白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，人潮擠爆市區。本報資料照片

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